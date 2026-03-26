Jay-Z o obtožbah spolnega napada: Že dolgo nisem bil tako jezen

Jay-Z je po obtožbah spolnega napada čutil neobvladljivo jezo. Zvezdnik je po skoraj dveh letih od vložitve tožbe zoper raperja vendarle prekinil molk, spolnega napada pa ga je konec leta 2024 skupaj z raperjem Seanom Diddyjem Combsom obtožila ženska, katere identiteta javnosti ni znana. Tožba je bila februarja 2025 umaknjena, oba moška pa sta obtožbe spolnega napada, ki naj bi se zgodil na eni od zabav leta 2000, zanikala.

"Bilo je težko, zares težko. Moje srce je bilo zlomljeno," je v intervjuju za revijo GQ povedal Jay-Z. "Zdaj živimo v času, ko o posledicah takšnih obtoževanj nihče ne razmišlja dovolj," je dodal zvezdnik, ki je opozoril, da ljudje posegajo po najkrajši in najlažji rešitvi.

Zvezdnik je takrat obtožbe označil za 'ogaben poskus izsiljevanja', pozneje pa je vložil zahtevo, da mora biti identiteta domnevne žrtve javno razkrita, a je sodnik njegovo zahtevo zavrnil. Marca 2025 je vložil tožbo zoper tožnico in njenega odvetnika in ju obtožil, da sta ga skušala skupaj lažno obtožiti spolnega napada, zaradi česar je utrpel za 17 milijonov evrov škode.