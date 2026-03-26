Tuja scena

Jay-Z o obtožbah spolnega napada: Že dolgo nisem bil tako jezen

Los Angeles, 26. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

K.Z.
Jay-Z

Glasbeni mogul Jay-Z je po skoraj dveh letih vendarle prekinil molk in spregovoril o obtožbah spolnega napada, ki so ga doletele leta 2024. Kdo ga je obtožil, javnosti še vedno ni znano, primer pa je bil opuščen in ni nikoli dobil sodnega epiloga.

Jay-Z je po obtožbah spolnega napada čutil neobvladljivo jezo. Zvezdnik je po skoraj dveh letih od vložitve tožbe zoper raperja vendarle prekinil molk, spolnega napada pa ga je konec leta 2024 skupaj z raperjem Seanom Diddyjem Combsom obtožila ženska, katere identiteta javnosti ni znana. Tožba je bila februarja 2025 umaknjena, oba moška pa sta obtožbe spolnega napada, ki naj bi se zgodil na eni od zabav leta 2000, zanikala.

Jay-Z in Beyonce
Jay-Z in Beyonce
FOTO: Profimedia

"Bilo je težko, zares težko. Moje srce je bilo zlomljeno," je v intervjuju za revijo GQ povedal Jay-Z. "Zdaj živimo v času, ko o posledicah takšnih obtoževanj nihče ne razmišlja dovolj," je dodal zvezdnik, ki je opozoril, da ljudje posegajo po najkrajši in najlažji rešitvi.

Zvezdnik je takrat obtožbe označil za 'ogaben poskus izsiljevanja', pozneje pa je vložil zahtevo, da mora biti identiteta domnevne žrtve javno razkrita, a je sodnik njegovo zahtevo zavrnil. Marca 2025 je vložil tožbo zoper tožnico in njenega odvetnika in ju obtožil, da sta ga skušala skupaj lažno obtožiti spolnega napada, zaradi česar je utrpel za 17 milijonov evrov škode.

Jay-Z, ki je že 17 let poročen s pevko Beyonce, je za GQ še povedal: "Bil sem jezen. Že dolgo nisem bil tako jezen. Čutil sem neobvladljivo jezo. Izmišljena zgodba bi bila smešna, če ne bi šlo za tako resne obtožbe. Nikomur ne želim, da se mu zgodi kaj takšnega. Travma, ki so jo doživeli moja žena, otroci, naši najbližji in jaz, je nepojmljiva."

jay-z obtožbe spolni napad prekinil molk raper

Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Priscilla
Spor v družini Beckham
Parazit
