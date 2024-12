Jay-Z obtožen posilstva 13-letnice skupaj z Diddyjem: 'Te obtožbe so gnusne'

Da se raper Diddy že nekaj časa srečuje s številnimi obtožbami na svoj račun, ni nič nenavadnega, zdaj pa je v obtožbe glede posilstva vključena še ena zelo slavna oseba. To je raper Jay Z, zoper katerega je neimenovana ženska vložila tožbo za posilstvo. Spolni napad naj bi se zgodil pred 24 leti, ko je bilo dekle staro komaj 13 let, 55-letni raper pa vse očitke odločno zavrača.

Ne le Diddy, ki se v zadnjem času srečuje s številnimi obtožbami na svoj račun, na listi 'krivih' se je zdaj znašel tudi Jay Z. Neimenovana ženska ga je v civilni tožbi namreč obtožila posilstva, ki naj bi se zgodilo leta 2000 na zabavi po podelitvi MTV Video Music. V spolnem napadu naj bi bila prisotna oba raperja, dekle pa je bilo takrat staro komaj 13 let. Po poročanju tujih medijev je višina odškodnine neznana.

Jay Z je obtožen posilstva 13-letne deklice. FOTO: Profimedia icon-expand

Tožba ženske, ki se v dokumentih predstavlja zgolj kot Jane Doe, je bila sicer vložena že 20. oktobra, a je ženska zdaj spremenila podatke v njej. Z imenom in priimkom posiljevalca je po novem opredeljen Shawn Carter, kot je pravo ime 55-letnika. Prej je bil v tožbi poimensko omenjen le Diddy, zdaj pa je ženska dodala še Jay Z-ja. Oba zvezdnika naj bi jo na zabavi posilila, pri napadu pa je bila prisotna še neimenovana zvezdnica, ki naj bi vse skupaj opazovala. Dekle so pred tem omamili, ob prihodu na zabavo pa je morala podpisati pogodbo o nerazkrivanju informacij.

Na nove obtožbe so je že odzval tudi mož Beyonce, ki trdi, da ga za povsem lažno poročilo. "Moj odvetnik je prejel obtožbo odvetnika Tonyja Buzbeeja, v kateri gre za poskus izsiljevanja. Očitno je izračunal, da bi me narava obtožb in moja javna podoba prisilila, da bom želel to plačati. A ne, to je imelo nasprotni učinek, zato se oglašam javno. Ne bom plačal niti centa," je zapisal na omrežju X. V svoj zagovor je raper še dodal: "Te obtožbe so tako gnusne, da vas pozivam, da vložite kazensko ovadbo, ne civilne! Kdor koli bi storil takšno kaznivo dejanje nad mladoletnikom, bi moral biti zaprt, se ne strinjate? Te domnevne žrtve bi si zaslužile pravico."

Znano je, da sta Diddy in Jay Z dobra prijatelja. FOTO: Profimedia icon-expand

V nadaljevanju je zapisal, da so s tožbo storili strašno napako in da niso vsi zvezdniki enaki. "Nisem iz vašega sveta. Sem mladenič iz Brooklyna, ki je uspel. Mi se ne igramo takšnih iger. Imamo zelo stroge kodekse in čast. Ščitimo otroke. Očitno bo samo vaša mreža teoretikov zarote verjela idiotskim trditvam, ki ste jih naložili proti meni in bi mi bile smešne, če ne bi govorili o otrocih," je odločno dodal in zaključil z besedami, da se veseli ljudem pokazati, da je drugačen.