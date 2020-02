Jay-Z pojasnil, zakaj sta z Beyonce med himno obsedela

Beyonce in Jay-Zter njuna prvorojenkaBlue Ivy so si ogledali finalno tekmo med San Francisco 49nersi ter Chiefsi iz Kansas Citya. Njihova prisotnost pa ni ostala neopažena, saj slavna zakonca med ameriško himno nista vstala, tako kot ostali navijači in sta po mnenju mnogih obsedela ob nepravem času.

Jay-Z, ki je koproduciral letošnji glasbeni spektakel na Super Bowlu in je tudi partner NFL-ja, je zanikal, da bi z ženo s tem, ko nista vstala med himno, ki jo je letos odpela Demi Lovato, želela podati subtilno politično izjavo.

"Pravzaprav ni šlo za to ... oprostite," je dejal Jay-Z, po poročanju strani Page Six. Če bi želel s tem, kaj konkretnega sporočiti, se po njegovih besedah ne bi zadrževal: "Rekel bi: 'Ja, to sem storil.' Mislim, da me ljudje že toliko poznajo, da vedo, kaj lahko pričakujejo."

Nato pa je slavni raper pojasnil, kaj se je v resnici dogajalo: "Ko smo prišli tja, smo se usedli in le nekaj minut je manjkalo do začetka šova. Z mano je bila žena in mi je rekla: 'Zelo dobro poznam ta občutek.' To je rekla s takšnim tonom, kot da je zelo živčna, saj je v preteklosti že nastopila na Super Bowlu. Jaz nisem še nastopal. Ko sva prišla tja, sva se takoj postavila v kožo izvajalcev. Zdaj sem spremljal šov. Ali se je mikrofon vklopil? Je pretiho začela? Moral sem jim to razložiti, kot umetnik, če glasbe ne čutiš, ne moreš zares doseči tega nivoja."