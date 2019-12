Jay-Z, prvi milijarder med raperji, dočakal abrahama

Njegovo srce je osvojila pevka Beyonce , nekoč članica izjemno priljubljene in uspešne dekliške skupine Destiny's Child . Jay-Z je svojo izbranko do oltarja popeljal 4. aprila 2008. Svojo ljubezen sta 7. januarja 2012 okronala z rojstvom hčerke Blue Ivy , ki sta ji dala ime po drevesu, ki se jima je med obiskom hrvaškega otoka Hvar še posebej vtisnilo v spomin zaradi lepih modrih cvetov.

Danes eden najbolj slavnih raparjev Jay-Z se je 4. decembra 1969 v New Yorku rodil kot Shawn Corey Carter . Potem ko je njegov oče Adnis Reeves zapustil družino, je zanj, njegovega brata in sestri skrbela mama Gloria . Živeli so v Marcy Houses, javnem stanovanjskem kompleksu za socialno ogrožene. V svoji soseski je bil znan po svojem glasbenem talentu. Dobil je vzdevek Jazzy, ki ga je kasneje spremenil v svoje umetniško ime Jay-Z. Ulice mu niso dale le navdiha za glasbo, saj je pri 16. začel prodajati crack. Vedel je, da če ne bo odnehal, ga čakata zapor ali smrt.

Tako kot njena slavna starša Beyonce in Jay-Z je tudi sedemletna Blue Ivy že zakorakala v glasbene vode in nedavno postala nagrajena avtorica. V sodelovanju z mamo je napisala pesemBrown skin girl, ki časti temnopolte ženske in si tako prislužila nagrado Ashford & Simpson Songwriter's Award. Beyonce in Jay Z sta po Blue Ivy pred dvema letoma dobila še dvojčka RumiinSira.