Jay-Z se je po rojstvu hčerke naučil plavati

Jaz-Z, znan tudi po uspešnici Empire State of Mind, pri kateri je v duetu zapel z Alicio Keys, je v pogovorni seriji The Shop: Uninterruptedspregovoril o tem, da se je leta 2012 po rojstvu hčerke Blue Ivy, ki jo ima s pevko Beyonce, naučil nove veščine.

"Plavati sem se naučil šele po rojstvu Blue. To je vse, kar morate vedeti. To je prispodoba najinega odnosa. Nisem mogel prenesti misli na to, da je ne bi mogel rešiti iz vode, če bi kdaj padla vanjo. Moral sem se naučiti plavati. To je to. To je bil začetek najinega odnosa," je o očetovstvu dejal Jay-Z.

Jay-Z in Beyoncé imata poleg 9-letne hčerke Blue Ivy še 3-letna dvojčka deklico Rumi in sinaSira. Leta 2013 je med intervjujem za promocijo albuma Magna carta holy grail spregovoril tudi o negotovosti glede starševstva. Med drugim je dejal, da je njegov oče odšel, ko je bil še otrok: ''Ni me naučil, kako biti moški in kako vzgajati otroka ali ravnati z žensko, verjetno je karma, da nimam ravno teh dveh stvari v življenju, kajne,''je bil iskren ter priznal, da ga je spremljala paranoja, da ne bi bil dober oče.