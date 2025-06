Jay-Z v nočnem klubu plačal več kot 80.000 evrov, a pustil borno napitnino

New York, 01. 06. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Bogataši nikoli ne morejo ubežati kritikam, da so ravnali skopuško, tudi če se je določen dogodek zgodil pred leti. Tarča kritik na spletu je tako znova postal raper Jay-Z, ki ima status milijarderja, uporabniki družbenih omrežij pa so se spomnili, da je leta 2018 ob tem, ko je v enem od nočnih klubov poravnal račun za več kot 80 tisočakov, pustil le 'bornih' 9700 evrov napitnine.

Jay-Z se je leta 2018 zabaval v enem od nočnih klubov v New Yorku, kjer je družba praznovala rojstni dan enega od zvezdnikovih prijateljev, Juana OG-ja Pereza, sicer predsednika podjetja Roc Nation Sports. Račun je na koncu večera poravnal raper, ki je za postreženo hrano in pijačo plačal 80.445 evrov, splet pa je razburilo, da je mož pevke Beyonce pustil zgolj 9709 evrov napitnine.

Uporabniki družbenih omrežij Jay-Z-ju očitajo, da ni plačal dovolj visoke napitnine. FOTO: Profimedia icon-expand

Družba se je najprej odpravila na večerjo, za katero so odšteli 11.474 evrov, račun za pijačo pa je znašal 7944 evrov. Noč se je nato šele dodobra začela, saj so se odpravili zabavat v enega od klubov, kjer pa so, po poročanju ameriških medijev, za šampanjec, katerega lastnik znamke je kar Jay-Z, plačali 80.443 evrov.

K temu znesku so dodali napitnino, ki je znašala 9709 evrov. Čeprav gre za visok znesek, so uporabniki družbenih omrežij po sedmih letih enotni – ni dovolj! "Niti deset tisočakov na več kot 80? To ni niti 15 odstotkov!" je zapisal nekdo, spet drugi pa se je spraševal: "Če Jay-Z s svojim imetjem ne daje niti 15-odstotne napitnine, zakaj dajem jaz s svojo plačo 20-odstotno?" Tretji je zapisal: "Ne zahajaj ven, če ne znaš dajati primerne napitnine."

