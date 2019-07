Jay-Z vstopil v hitro rastočo industrijo konoplje

Ameriški glasbenik in poslovnež Shawn Carter , širši javnosti bolje znan kot raper Jay-Z , je po poročanju tujih medijev vstopil na hitro rastoči trg legalizirane konoplje. Zasebna kalifornijska družba Caliva, ki je bila ustanovljena leta 2015 v San Joseju in je specializirana za prodajo izdelkov iz konoplje, je na svoji spletni strani zapisala, da z veseljem sporoča, da se jim bo kot glavni strateg in kreativni direktor z zagovarjanjem, usposabljanjem na delovnem mestu in celotnim razvojem zaposlenih in delovne sile, pridružil ravno Jay-Z.

Glasbenik bo svoje delo v Calivi združil s prizadevanji reintegracije nekdanjih zapornikov v družbo in jih z delom v legalizirani industriji konoplje skušal odvrniti od ilegalnega tihotapljenja in preprodaje. O svojem novem poslanstvu je med drugim dejal: "S skupnimi močmi želimo ustvariti nekaj neverjetnega, se zabavati v procesu, delati dobro in ponovno združiti ljudi."Glasbenik je v začetku leta pomagal pri ustanovitvi skupine za kazensko pravosodje, ki je dobila naziv 'Reformna zveza'. Ta si bo prizadevala doseči, da se v naslednjih petih letih popolnoma ali vsaj pogojno izpusti milijon zaprtih Američanov.

Carter se je z odločitvijo za poslovanje z marihuano pridružil seznamu zvezdnikov, kot sta Snoop Dogg (ki ima lastno blagovno znamko konoplje, imenovano Leafs by Snoop) in Whoopi Goldberg (ki je leta 2016 lansirala linijo medicinskih pripravkov iz konoplje za lajšaje menstrualnih krčev) ter drugih, ki so se znotraj 11 zveznih držav ZDA (vključno s Kalifornijo), v katerih so do sedaj legalizirali konopljo, začeli ukvarjati z njeno industrijsko predelavo in prodajo v rekreativne in medicinske namene.

49-letnega glasbenika, poročenega z uspešno glasbenico in podjetnico Beyonce, je časnikForbes junija letos imenoval za prvega hip-hop umetnika, ki se je pridružil klubu milijarderjev. Svoje premoženje je ustvaril zahvaljujoč naložbam in poslovanju z modnimi oblačili, šampanjci, Uber-jem in podjetjem Roc Nation.