Jay-Z zaradi obtožb o posilstvu toži nekdanjo tožnico in odvetnika

Raper Jay-Z je vložil tožbo proti odvetnikoma Tonyju Buzbeeju in Davidu Fortneyju ter njuni stranki, ki jo v tožbi imenuje Jane Doe. Vložitev tožbe s strani raperja sledi potem, ko so sredi februarja umaknili tožbo proti Jay-Z-ju in Diddyju, v kateri je tožnica glasbenika obtožila posilstva.

Neimenovana ženska je raperja Jay-Z-ja in Seana Diddyja Combsa obtožila posilstva leta 2000, ko je bila stara 13 let. Kot piše v vlogi, oddani sredi februarja, je tožnica prostovoljno umaknila tožbo s preklicem, kar pomeni, da je ne more ponovno vložiti. Diddy se zadnje mesece sooča s hudimi obtožbami, to pa je bila edina obtožba, ki se je navezovala tudi na moža pevke Beyoncé. "Neutemeljene, izmišljene in gnusne obtožbe so bile zavržene. Ta civilna tožba ni imela nobene pravne podlage in ni vodila nikamor," je Jay-Z dejal februarja ob umiku tožbe.

Jay Z je obtožen posilstva 13-letne deklice. FOTO: Profimedia icon-expand

Zdaj pa se je odločil za sprožitev svoje tožbe proti odvetnikoma Tonyju Buzbeeju in Davidu Fortneyju ter omenjeni tožnici, ki jo v tožbi imenuje Jane Doe. Med razlogi za tožbo je navedel zlonameren pregon, zlorabo postopka in civilno zaroto. Kot četrto tožbeno podlago je predlagal obrekovanje proti neznani osebi. V tožbi zahteva tudi kazensko odškodnino.

V tožbi je ponovil, da so bile obtožbe o posilstvu 'lažne' in 'zlonamerne'. Tožba proti njemu je bila po njegovih besedah 'strateško in taktično preračunana', da bi mu povzročila 'bolečino in trpljenje'. Ob tem trdi, da so ga 'izsiljevali', da bi plačal odškodnino. V vlogi še piše, da naj bi neznana oseba 'prostovoljno priznala' raperjevemu predstavniku, da je ta ni napadel in da jo je odvetnik za dosego čim višje odškodnine prisilil k podpori lažne zgodbe.

Jay-Z s slavno družino na premieri filmskega muzikala Mufasa: The Lion King FOTO: Profimedia icon-expand

Odvetnik Buzbee je za People dejal, da so izjave Jane Doe, na katere se nanaša tožba, izmišljene oziroma da ne gre za njene besede. "To je le še en poskus ustrahovanja in šikaniranja te uboge ženske, ki ga bomo obravnavali v doglednem času. Ne bomo se pustili ustrahovati," je Buzbee zapisal v izjavi. Jay-Z je sicer že decembra lani proti Buzbeeju vložil tožbo v Los Angelesu. V njej ga obtožuje civilnega izsiljevanja, obrekovanja in povzročitve namerne škode. Raper trdi, da je zaradi domnevno lažnih odvetnikovih navedb izgubil pogodbena sodelovanja v vrednosti 20 milijonov dolarjev (okoli 19 milijonov evrov) in da zaradi tožbe doživlja 'duševne muke'.