Je Aaron Rodgers skrivaj stopil pred oltar?

Oboževalci Aarona Rodgersa, igralca ameriškega nogometa, se sprašujejo, ali je 41-letnik nedavno skrivaj stopil pred oltar. Zvezdnika so pred dnevi na gala prireditvi v zvezni državi Kentucky opazili s prstanom na levem prstancu, najbolj pozorni navijači pa so takoj sklepali, da je svoji izbranki Brittani obljubil večno zvestobo.

Aaron Rodgers, zvezdnik lige NFL, je pred časom razkril, da je v zvezi z žensko po imenu Brittani, njegovi oboževalci pa so prepričani, da jo je 41-letnik popeljal do oltarja. Igralec ameriškega nogometa se je pred dnevi udeležil gala dogodka, na rdeči preprogi pa je poziral s prstanom na prstancu leve roke, kar pozornim očem njegovih oboževalcem ni ušlo.

Oboževalci se sprašujejo, ali je Aaron Rodgers stopil pred oltar? FOTO: Profimedia icon-expand

"Je to poročni prstan na prstu Aarona Rodgersa? Če je, je to odlično, njemu in njegovi ženi pa želim le najboljše," je na družbenem omrežju X zapisal nek uporabnik, drugi pa je dodal: "Kaže, da je AR uradno poročen moški! Opazil sem prstan na prstancu njegove leve roke."

41-letnik govoric o poroki ni potrdil, je pa decembra v oddaji The Pat McAfee Show razkril, da je v zvezi z žensko po imenu Brittani. Pojasnil je, da njegova partnerka ne želi pozornosti javnosti in nima profila na družbenih omrežjih. Rodgers je pred mesecem ponovno gostoval v omenjeni oddaji, kjer je dejal, da je razmerje postalo resno. "Zdaj sem v drugačni fazi življenja. Star sem 41 let in sem v resni zvezi. Tudi izven igrišča se mi dogajajo stvari in zahtevajo mojo pozornost," je povedal.