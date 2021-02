Je Alex Rodriguez svojo zaročenko J.Lo prevaral?

Danni Baird, sotekmovalecMadison LeCroyv šovuSouthern Charm, je v podcastu Reality Life With Kate Casey trdil, da je Madison imela 'digitalni' zmenek.

"Madison mi je rekla, da sta se slišala po FaceTimu ali nekaj podobnega," je v podcastu zatrdil 36-letni Baird."Nikoli nisem spraševal podrobno o tej temi ali čem podobnem,"je dodal in omenil, da gre za zelo znanega nekdanjega bejzbolskega igralca, ki pa naj bi bil poročen. Spomnimo, da je Alex z Jennifer Lopez zaročen in da še nista sklenila zakonske zveze.

Madison je že prekinila molk in se odzvala na špekulacije glede njenega odnosa z Alexom. Za Page Six je povedala, da se z nekdanjim zvezdnikom bejzbolske ekipe New York Yankees nista nikoli srečala osebno in da sta govorila le po telefonu. Dodala je, da nikoli nista imela fizičnega stika: "On je samo znanec. Svoje zaročenke ni nikoli varal z mano. Z njim sem se pogovarjala naključno, a ne dosledno ." Vsebine telefonskih pogovorov ni razkrila, je pa dejala, da je šlo za nedolžno pogovore.