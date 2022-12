Je Andrewa Tata izdala škatla za pico?

Na spletu se je med uporabniki razvila teorija, da so kontroverznega vplivneža Andrewa Tata ujeli na podlagi posnetka, ki ga je objavil na spletu. Tate se je namreč zapletel v besedni obračun z mlado podnebno aktivistko Greto Thunberg. Pohvalil se ji je, da ima številne avtomobile, in ji ponudil, da ji na elektronski poštni naslov pošlje točno število in 'gromozansko' količino emisij, ki jo z njimi povzroča. 19-letnica mu ni ostala dolžna, na tvit mu je odgovorila in priložila izmišljeni elektronski naslov, s katerim mu je jasno dala vedeti, kaj si misli o kontroverznem Angležu.

Tate ji ni ostal dolžan in v video odgovoru nagovoril mlado aktivistko ter si pri tem privoščil pico. Pico, ki je po mnenju mnogih izdala njegovo lokacijo. Na škatli za pico je bilo namreč moč videti, da gre za romunsko restavracijo. Teorijo so posvojili tudi nekateri mediji, ki so trdili, da je policija objavo uporabila, da bi potrdila njihovo lokacijo pred racijo v njunem dvorcu."To se zgodi, če svojih škatel za pico ne reciklirate," je vplivnežu v poduk na Twitterju namignila Greta, čeprav teorija s pico ostaja zgolj to. Andrew in Tristan sta namreč v preteklih dneh na spletu večkrat govorila o načrtih za novoletno zabavo v svojem romunskem domovanju, zato njuna lokacija ni bila tajno varovana skrivnost.