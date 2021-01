Je Armie Hammer sadist? Nekdanja ljubimka delila zasebna sporočila

34-letnega igralca Armieja Hammerja je ena od njegovih ljubimk obtožila sadizma in navdušenja nad kanibalizmom. Ime ženske, s katero se je Armie zapletel in ki je zdaj delila njuna zasebna sporočila, je zaenkrat še skrivnost. So pa se posnetki zaslona, na katerem so igralčeva šokantna sporočila, pojavila v kar nekaj ameriških in britanskih medijih, poleg tega pa je o Armiejevih preferencah završalo na Twitterju.

"Živiš, da bi me ubogala in da si moja sužnja. Prilastil si te bom. To je moja duša. To so moji možgani. Moj duh. Moje telo. Bi prišla k meni in bila moja lastnina, dokler ne umreš? In če bi ti hotel odrezati enega od nožnih prstov ter ga pospraviti v žep, da bi vedno imel delček tebe s seboj?" je le začetek šokantnih sporočil, ki nakazujejo, da je Armie neznani ženski pošiljal besede, ki več kot jasno nakazujejo na sadizem, očitno tudi na kanibalizem, saj igralec omenja tudi pitje njene krvi, in na dominantnost.

"Ti si moja in jaz sem tvoj. Ne glede na to, kaj se zgodi. In to sva že preizkusila do skrajnosti. Tvoj gospodar. Jaz odločam, kdaj boš jedla, kdaj boš spala, kdaj ti bo prišlo, kdaj boš uporabljala kopalnico. O vsem bom odločal. Obljubim. Niti pomisliti ne bo treba, kaj boš delala, razen tega, kar ti bom ukazal. Sem 100-odstotni kanibal. Rad bi te pojedel. Moram piti tvojo kri. Tako zelo bom poreden s teboj, tako zelo nagajiv."

Simpatija potrdila, da je nasilnež?

Jessica Ciencin Henriquez, igralčevo nekdanje dekle, je na Twitterju zapisala: "Če se še vedno sprašujete, če so obtožbe zoper Armieja Hammerja resnične, se morate morda začeti spraševati, zakaj živimo v kulturi, kjer imajo nasilneži pravico do dvoma, žrtve pa ne." Kasneje pa je na zgodbo na Instagramu (objava, ki izgine v 24 urah, op. a.) zapisala: "Da bi skrili predatorja, potrebujete celo vojsko ljudi. Za vsakim nasilnežem se skriva skupina ljudi, ki trdo delajo, da bi prikrili njegova dejanja."

Jessico in Armieja so na zmenku prvič ujeli lanskega septembra, le nekaj dni po tem, ko so igralca povezovali z Rumer Willis, hčerko Demi Moore in Brucea Willisa. Jessica je igralca na Instagramu blokirala le mesec po njunem zmenku v restavraciji. Takrat je na Twitterju objavila njuno skupno fotografijo in zapisala: "Tako se je začelo …",kasneje pa je objavila še fotografijo, s katero je dokazala, da ga je blokirala, in dopisala:"… in tako se je končalo."

Nekdanja žena šokirana, Armie leta 2013 potrdil, da je dominantni ljubimec

Že pred osmimi leti, ko je bil Armie poročen z Elizabeth Chambers(s katero ima dva otroka),je za Playboy povedal, da je dominantni ljubimec. A da so se stvari spremenile, odkar je v zvezi z Elizabeth."No, če si v zvezi s feministko, kar jaz sem, potem je … Ne vem, koliko lahko povem, ne da bi ob tem osramotil svoje starše. Ampak, včasih sem bil zelo dominanten ljubimec. Všeč mi je bilo, če sem lahko žensko grabil za vrat, jo vlekel za lase in takšne stvari. A potem se poročiš in stvari se spremenijo. In s tem mislim, spremenijo na bolje. Ne pomeni, da trpim na kakršen koli način, ker tega ne počnem več."