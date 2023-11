Je Banksy že pred 20 leti razkril svojo identiteto?

Ulični umetnik Banksy je v doslej pozabljenem intervjuju za britanski BBC domnevno razkril svoje pravo ime. Na posnetku iz leta 2003 ga je novinar BBC Nigel Wrench vprašal, ali se imenuje Robert Banks , umetnik pa je odgovoril: "To je Robbie." Banksyjeva identiteta je že dolgo predmet ugibanja na spletu. Med drugim so se že omenjale različice njegovega imena, kot so Robin , Robert in Robbie .

Intervju vsebuje tudi Banksyjevo primerjavo njegovega pristopa do umetnosti, ki vključuje hitro izdelavo grafitov pod krinko s pripravo hrane v mikrovalovni pečici. "Hitro je," je povedal umetnik iz Bristola in dodal: "Želim to narediti in končati." Posnetek iz leta 2003 je sicer eden najzgodnejših znanih radijskih intervjujev z umetnikom, ki ga mediji pogosto opisujejo kot skrivnostnega.

Z Banksyjem v takrat njegovih 20. letih se je poleti 2003 pogovarjal nekdanji dopisnik BBC za umetnost ob otvoritvi Banksyjeve prireditve Turf War na vzhodu Londona. Intervju je bil nato julija omenjenega leta predvajan na BBC, vendar takrat niso uporabili celotnega materiala. Mnogo let pozneje je Wrench poslušal podkast The Banksy Story, kar ga je spodbudilo, da je celoten intervju obnovil na mini disku v svoji hiši.

Doslej še nikoli slišano gradivo vključuje tudi Banksyjevo zagovarjanje vandalizma kot umetnosti. "Nisem tukaj, da bi se za to opravičil," je odgovarjal Wrenchu. "To je hitrejši način izražanja svojega stališča, kajne?" je še povedal in dodal: "Na enak način je moja mama vsako nedeljo pripravila nedeljsko pečenko in vsako nedeljo je rekla, da so potrebne ure, da jo narediš, in minute, da jo poješ."