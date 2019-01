'Bezos je neumen, če se bo zaradi nje odpovedal polovici bogastva'

Po srednji šoli se je preselila v Los Angeles, kjer je obiskovala kolidž El Camino,nato pa odšla univerzo Južne Kalifornije, kjer je diplomirala iz komunikacij. Najprej je delala pri lokalni TV mreži KCOP-TV kot asistentka, medtem ko je končevala študij, nato pa je delovala na ExtrainFox News Netu, dokler ni postala voditeljica novic ob 11. uri in tudi prva latino ženska na takem položaju.

Seveda je takoj završalo po kuloarjih in še kje drugje, kakšna je pravzaprav bila narava Bezosovega odnosa z ženo in kako je med njiju prišla druga ženska, ki je mehiška Američanka tretje generacije, rojena v Albuquerqueju, v Novi Mehiki.

Pretekli teden je po svetovnem spletu odjeknila novica, da se po četrt stoletja zakona od žene MacKenzie ločuje najbogatejši človek na svetu, Jeff Bezos , direktor spletnega giganta Amazon. Že nekaj ur zatem smo lahko prebrali, kdo je nova ženska v njegovem življenju, in sicer je to (zdaj že nekdanja) žena njegovega prijatelja, Lauren Sanchez , nekdanja televizijska voditeljica.

Poleg te kariere je imela tudi precej pestro "kariero" na področju zmenkov. Prvo visokoletečo zvezo je imela že kot pripravnica, nato pa je bila zaročena z napovedovalcem športa Roryjem Markasom, ki je leta 2010 umrl za srčno kapjo.

Pred poroko s Patrickom Whitesellom, ki je sodirektor hollywoodske agencije WME, je bila povezana z nekdanjima nogometašemaAnthonyjem Millerjemin Tonyjem Gonzalezom, s katerim ima sina Nikka, ki se je rodil leta 2001, ter nekdanjim igralcem LA Lakers Derekom Fisherjem ter igralcem Henryjem Simmonsom.

Očitno pa njeni nekdanji prijatelji zanjo ne najdejo najlepših besed, ko gre za romantične zadeve."Jeff Bezos je resnično neumen, če se namerava z njo poročiti. Že zdaj je neumen, če se bo zaradi nje odpovedal polovici svojega bogastva,"je za Page Six povedal neimenovani znanec Sanchezove.

Bezosa je srečala prek svojega moža, saj naj bi za milijarderja snemala dokumentarec o njegovih raziskovanjih vesolja z enoto Blue Origin.Moška sta se poznala že nekaj časa, posebej tesno sta sodelovala pri filmu Manchester by the Sea. Whitesell in Sanchezova sta zadnje leto imela težave v svojem zakonu, a sta želela stvari razrešiti, Whitesella pa je domnevna afera "povsem oslepila", poročajo viri.

Sanchezova, ki ima tudi izpit za helikopter, je po vsem skupaj priznala, da je najraje v zraku. "Ves čas bi bila v helikopterju, življenje je včasih kaotično, ker se toliko dogaja. Ko pa se odlepiš od tal, dobiš energijo, ki pomirja. Ko sem tam zgoraj, se počutim povsem izpopolnjeno. Zdi se mi, da je to prostor, kjer moram biti," je dejala za The Hollywood Reporter.