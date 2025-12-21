Naslovnica
Je bil Nick Reiner pred umori diagnosticiran s shizofrenijo?

Los Angeles, 21. 12. 2025 10.26 pred 58 minutami 3 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Rob Reiner z ženo in sinom Nickom.

Hollywood je pred dnevi pretresel umor režiserja Roba Reinerja in njegove soproge Michele Singer Reiner, policija pa je kot osumljenca aretirala njunega sina Nicka. Kmalu po družinski tragediji so na dan začele prihajati podrobnosti iz zasebnega življenja Reinerjevih, mediji pa so znova spomnili na 32-letnikovo težavno preteklost.

Kaj je bil motiv za umor Roba in Michele Singer Reiner? Preiskovalci natančnega odgovora še nimajo, vedo pa, da so bile vzrok vbodne rane, ki jima jih je z nožem zadal njun sin Nick. Da primer ni tako preprost, je pred dnevi dejal njegov odvetnik, 32-letniku pa naj bi nedavno postavili diagnozo shizofrenije, zdravila, ki jih je jemal, pa naj bi vplivala na njegovo neodgovorno in nevarno obnašanje, pišejo ameriški mediji.

Nick Reiner naj bi trpel za duševnimi težavami.
Nick Reiner naj bi trpel za duševnimi težavami.
FOTO: Profimedia

Viri so za TMZ povedali, da je bil Nick zaradi duševne bolezni pod nadzorom psihiatra in da je njegovo vedenje v tednih pred smrtnim napadom na starše postalo zaskrbljujoče. Pred približno mesecem dni naj bi zdravniki spremenili način zdravljenja, kar pa nanj ni vplivalo pozitivno, nekateri pa so njegovo obnašanje opisali, da je 'izgubil razum'. Zdravniki naj bi bili v postopku ugotavljanja, kako pravilno dozirati odmerke njegovega zdravila, da bi bilo njegovo vedenje in počutje stabilno.

Rob Reiner z ženo in sinom Nickom.
Rob Reiner z ženo in sinom Nickom.
FOTO: Profimedia

Nick naj bi se pred kratkim zdravil v dragem rehabilitacijskem centru v Los Angelesu, specializiranem za duševne bolezni in odvisnosti, vir pa je za TMZ zatrdil, da je zloraba substanc poslabšala njegovo shizofrenijo. Gre za duševno bolezen, za katero so značilne blodnje, halucinacije, neorganiziran govor, težave z razmišljanjem in pomanjkanje motivacije. Pričakovati je, da se bo Nick izrekel za nedolžnega in se izgovarjal na neprištevnost zaradi bolezni.

Večkrat neuspešno na zdravljenju

Nick, ki je živel na domu svojih staršev v Brentwoodu, je bil v preteklosti večkrat nasilen in je imel težave zaradi odvisnosti od drog. Skoraj 20-krat je bil na zdravljenju, a ga je zapustil predčasno. Občasno je bil tudi brezdomec.

Preberi še Sin umorjenega režiserja Roba Reinerja prvič na sodišču

32-letnika je policija zaslišala sedem ur po prihodu reševalcev, ki so se odzvali na klic na pomoč in našli trupli režiserja in njegove žene. Nick je že stopil pred sodnika, ta pa je določil, da bo branje obtožnice v začetku januarja. Obtožen je dveh umorov prve stopnje, tožilstvo pa bo zaradi krutosti umora zahtevalo najvišjo možno kazen, zato mu grozi doživljenjski zapor brez možnosti pogojnega izpusta ali celo smrtna kazen, ki je v zvezni državi Kalifornija še vedno zakonita.

Težaven odnos s starši

Noč pred umorom se je Nick pridružil Robu in Michele na božični zabavi v hiši voditelja Conana O'Briena. Starša ga naj ne bi hotela pustiti samega doma, saj je bilo njegovo vedenje v zadnjih tednih še posebej zaskrbljujoče. Kot je poročal The Post, se je 32-letnik na zabavi obnašal nenavadno, gostje pa so se zaradi tega počutili nelagodno. Sledil je spor s staršema, ki so mu bili priča mnogi povabljeni.

Preberi še Po nasilni smrti Roba Reinerja in soproge aretirali sina

Režiser naj bi na zabavi svojim prijateljem priznal, da je zaradi sinovega vedenja prestrašen in ga skrbi, da bi ga morda lahko kdaj poškodoval. Nick naj bi sicer imel že od nekdaj težaven odnos s starši, nekateri znanci družine so ga opisali celo kot sovražnega. Njegova zamera naj bi bila še posebej velika do očeta, ob njem pa se ni počutil dovolj dobrega in nadarjenega. Nek vir je Nicka opisal kot razvajenega otroka slavnih staršev, že od otroštva pa naj bi bilo njegovo vedenje egocentrično in težavno.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
21. 12. 2025 11.17
Tudi črni Ivan ima to.
Odgovori
+0
1 1
Prelepa Soča
21. 12. 2025 11.24
... in ti tudi...
Odgovori
+1
1 0
Klobasazulu
21. 12. 2025 11.17
zanimivo kako bogatim prav iscejo opravicila..sizofrn, zdravila ki vplivajo na vedenje..bla bla...siromak pa nikoli ni sizofren pa bogi od zdavjl..kazen na polno
Odgovori
-1
0 1
