Več kot leto dni po tem, ko je princ Harry izdal svojo zloglasno knjigo Rezerva (Spare), v kateri je razkril dekle, s katero je izgubil nedolžnost, se je oglasila igralka, ki so jo mediji vse od takrat povezovali s princem. 38-letnik ni nikoli razkril imena dekleta, a so številni po opisu takoj sklepali, da gre za Elizabeth Hurley, ki je od njega starejša 19 let. Zdaj se je oglasila zvezdnica in vse trditve zanikala.

Je Elizabeth Hurley tisto dekle, s katerim je princ Harry izgubil nedolžnost? Ali igralka ustreza opisu v knjigi spominov Rezerva (Spare)? "Rekel je, da je Angležinja, starejša od njega in da se je to zgodilo v Gloucestershiru, in so ljudje nekako domnevali, da sem jaz," je v oddaji Watch What Happens Live with Andy Cohen povedala igralka in po letu dni končno priznala, kaj si misli o tem.

Je bila Elizabeth Hurley tista, s katero je princ Harry izgubil nedolžnost?

"To je smešno, pravzaprav je absurdno," je dejala voditelju in dodala, da nekdanjega člana kraljeve družine v resnici ni nikoli srečala. "Nikoli v življenju ga nisem srečala," je povedala in poudarila, da javnost ni imela razloga, da jo povezuje z 19 let mlajšim princem. "To je tako, kot bi rekli, da je lepega videza in da je Američan, pa bi predvidevali, da je to Andy Cohen," je s pomočjo šale razložila svoje utemeljitve voditelju.

38-letnik, ki je knjigo spominov, s katero je poskrbel za veliko jeze svojega očeta in brata, izdal lani januarja, v njej pa je o dekletu, s katerim je izgubil nedolžnost, razkril zelo malo. Zapisal je, da je šlo za kratko afero in da se ni zgodilo na travniku za lokalom, kot so pisali številni mediji. "Rada je imela konje in me je obravnavala kot mladega žrebca. Hitra vožnja, po kateri me je udarila po zadnjici in me poslala stran," je opisal njun odnos.

Slavna igralka zanika spolni odnos s princem in trdi, da ga sploh nikoli ni srečala.