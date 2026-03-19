Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Je bila navdušena reakcija Teyane Taylor ob 'izgubi' oskarja zaigrana?

Los Angeles, 19. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Teyana Taylor

V svetu nevoščljivosti in zvezdništva so številni prepričani, da nič ni tako, kot je videti. In nedavno se je tako nad Teyano Taylor usul plaz komentarjev, da je bila njena reakcija ob trenutku, ko so razglasili zmagovalko in prejemnico oskarja za najboljšo stransko vlogo, zaigana. Igralka se je namreč tako razveselila novice, da jo je v boju premagala Amy Madigan, da jo je izstrelilo iz stola, številni pa so njeno reakcijo zdaj označili za sporno.

Teyana Taylor je bila v nedeljo zvečer na podelitvi oskarjev ena od nominirank v kategoriji najboljša stranska vloga. Poleg nje so se za omenjeni kipec borile še Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku in Amy Madigan, ki je na koncu tudi slavila. Vse lepo in prav, če se spletni komentatorji ne bi začeli zgražati nad reakcijo, ki jo je ob 'izgubi' kipca izvedla Taylor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav bi mnogi pričakovali, da bo zelo razočarana, da jo je premagala 75-letnica, je zvezdnico filma Ena bitka za drugo ob razglasitvi dobesedno izstrelilo s stola. S tem naj bi pokazala navdušenje nad zmagovalko, njena reakcija pa nikakor ni bila sarkastična ali pretirana. Vsaj po njenem mnenju ne, nekateri pa se z njo ne strinjajo. Po podelitvi so se na platformi X oglasili številni, ki so jo obtožili, da je zaigrana, zlagana in da je pretiravala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj se je na kritike na svoj račun odločno odzvala tudi 35-letnica. "Svet premore toliko bede, da bedna srca pozabijo na obličje sreče. Zdi se jim potrebno, da se vsi delamo poražence, ko vidijo pravo športno slavljenje zmage nekoga drugega, pa jih to vznemiri. Kot sveta voda, ki se dotakne demona," je zapisala na X-u in dodala: "Ploskanje ob zmagi nekoga drugega zahteva nekaj, česar se mnogi ljudje niso nikoli naučili ... kako zmagati z milino in čistim veseljem ter kako izgubiti z milino, dvignjeno glavo in dostojanstvom."

Teyana Taylor in ekipa zmagovalnega filma Ena bitka za drugo.
FOTO: Profimedia

Ni pa bil to edini incident v zvezi s slavno igralko, ki so ga na 98. podelitvi oskarjev opazili oboževalci. Zvezdnica naj bi med drugim navdušeno objemala režiserja Paula Thomasa Andersona, ki je režiral zmagoviti film, za katerega je bila tudi sama nominirana. Tudi to je zmotilo spletne komentatorje, ki so jo zato označili za 'divjo' in se spraševali, kaj se dogaja z njo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A ne le to, 35-letnica naj bi se na oskarjih zapletla v še eno sila neprijetno situacijo, ki ni ostala neopažena. Na spletu je bil objavljen posnetek, v katerem se prepira z varnostnikom. Obtožuje ga neprimernega dotikanja in nesramnosti, po poročanju TMZ-ja pa je vir blizu igralke še razkril, da ji je zato varnostnik preprečil dostop do odra, na katerem se je želela pri fotografiranju pridružiti svoji filmski ekipi ob prejemu nagrade. Kasneje naj bi varnostnik zahteval opravičilo igralke, za katero so zdaj številni le še bolj prepričani, da nekaj z njo ni bilo v redu, saj se je vedla sila nenavadno.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Teyana Taylor Oscarji slavne osebnosti družbena omrežja kontroverzno vedenje odgovor na kritike Hollywood

Ukrajina Seana Penna nagradila z oskarjem iz kovine v vojni uničenega vlaka

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ena stvar, ki poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Ta slovenska imena izginjajo: Jih boste rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih boste rešili pred pozabo?
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Dnevni horoskop: Ribe zaupajo srcu, kozorogi načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Ribe zaupajo srcu, kozorogi načrtujejo prihodnost
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Kako uspeti brez univerze? Osupljive zgodbe o visokih zaslužkih
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
moskisvet
Portal
Brian Austin Green razkril, zakaj je pred 40 leti spremenil svoje ime
Kako urediti popoln 'moški brlog': prostor, kjer se moški res počuti doma
Kako urediti popoln 'moški brlog': prostor, kjer se moški res počuti doma
6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja
6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
dominvrt
Portal
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
okusno
Portal
Kaj in kako jesti, če se želimo zrediti na zdrav način?
Najboljši piščančji takosi: enostaven recept, ki navduši vse
Najboljši piščančji takosi: enostaven recept, ki navduši vse
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
voyo
Portal
Kmetija
Vse o fantu
Vse o fantu
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573