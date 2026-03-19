Je bila navdušena reakcija Teyane Taylor ob 'izgubi' oskarja zaigrana?

Teyana Taylor je bila v nedeljo zvečer na podelitvi oskarjev ena od nominirank v kategoriji najboljša stranska vloga. Poleg nje so se za omenjeni kipec borile še Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku in Amy Madigan, ki je na koncu tudi slavila. Vse lepo in prav, če se spletni komentatorji ne bi začeli zgražati nad reakcijo, ki jo je ob 'izgubi' kipca izvedla Taylor.

Čeprav bi mnogi pričakovali, da bo zelo razočarana, da jo je premagala 75-letnica, je zvezdnico filma Ena bitka za drugo ob razglasitvi dobesedno izstrelilo s stola. S tem naj bi pokazala navdušenje nad zmagovalko, njena reakcija pa nikakor ni bila sarkastična ali pretirana. Vsaj po njenem mnenju ne, nekateri pa se z njo ne strinjajo. Po podelitvi so se na platformi X oglasili številni, ki so jo obtožili, da je zaigrana, zlagana in da je pretiravala.

Zdaj se je na kritike na svoj račun odločno odzvala tudi 35-letnica. "Svet premore toliko bede, da bedna srca pozabijo na obličje sreče. Zdi se jim potrebno, da se vsi delamo poražence, ko vidijo pravo športno slavljenje zmage nekoga drugega, pa jih to vznemiri. Kot sveta voda, ki se dotakne demona," je zapisala na X-u in dodala: "Ploskanje ob zmagi nekoga drugega zahteva nekaj, česar se mnogi ljudje niso nikoli naučili ... kako zmagati z milino in čistim veseljem ter kako izgubiti z milino, dvignjeno glavo in dostojanstvom."

Teyana Taylor in ekipa zmagovalnega filma Ena bitka za drugo. FOTO: Profimedia

Ni pa bil to edini incident v zvezi s slavno igralko, ki so ga na 98. podelitvi oskarjev opazili oboževalci. Zvezdnica naj bi med drugim navdušeno objemala režiserja Paula Thomasa Andersona, ki je režiral zmagoviti film, za katerega je bila tudi sama nominirana. Tudi to je zmotilo spletne komentatorje, ki so jo zato označili za 'divjo' in se spraševali, kaj se dogaja z njo.

