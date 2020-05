Je Bradley Cooper našel novo ljubezen?

Priljubljen hollywoodski igralecBradley Cooper in wellness gurujka Kristin O'Connorsta dan preživela skupaj v igralčevem stanovanju na Manhattnu v New Yorku. Čeprav sta upala, da ju nihče ne bo opazil, so ju spretni paparaci uspeli ujeti v objektiv.

Medtem ko je 45-letni igralec zapuščal svoje stanovanje, so Kristin ujeli na pragu, ko je z zaščitnimi rokavicami pobirala vrečke z živili. Mala chefinja, avtorica in ustanoviteljica podjetja za zdravo hranoSeia & Co, Cooperja pozna že več let. Med drugim ga je pripravljala in mu pomagala priti v formo za vlogo v filmu Ostrostrelec (American Sniper), ki je v kinematografe prišel leta 2014.