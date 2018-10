Je Bridget Jones postala feministka?

Tudi Bridget Jones očitno stopa v korak s časom in gibanjem #MeToo, saj se je njena avtorica Helen Fielding odločila, da je napočil čas, da začne kriviti vse moške, ki so jo izkoristili.

Bridget se tako sooči s tem, da ji ni bilo treba prenašati vsega, kar je doslej tolerirala. Pred tem je bila pač nemočna, samska in večinoma je krivila sebe za vse ljubezenske nesreče.

V najnovejši različici avtoričinega lika pa se Bridget zazre v svoje stare dnevnike izpred dveh desetletij z nove, bolj feministične perspektive.

"Zakaj sem to prenašala, v dnevih teh dnevnikov, ne da bi sploh vedela, da imam pravico, da mi tega ne bi bilo treba prenašati,"se zdaj sprašuje Bridget, ki jo je doslej trikrat zaigrala igralka Renee Zellweger.

Bridget zdaj napada svojega šefa, publicista g. Fitzherberta, ki ga imenuje "perverznež" in televizijskega producenta Richarda Fincha."Sprejela sem dejstvo, da imam službo, kjer moj šef bulji v moje prsi, ne ve mojega imena in me prisili, da nosim oprijeto obleko, kadar imam neumen govor," je zapisala.

Fieldingova je Bridget obudila v eseju, ki ga je objavil The Sunday Times, objavljen pa je v novi zbirki Feministke ne nosijo roza barve (in druge laži) (Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies)).