Je britanska monarhija res tako zelo rasistična?

Princ Harry in vojvodinja Meghan sta s svojimi izpovedmi v intervjuju z Oprah Winfrey dvignila veliko prahu. Po pisanju svetovnih medijev pa se poraja še eno zelo pomembno vprašanje: sta Anglija in z njo monarhija v resnici zelo rasistični?

Vojvodinja Meghan Markle, ki se je leta 2018 poročila v kraljevo družino, je v intervjuju z Oprah omenila, da se je v kraljevi družini soočala z rasističnimi opazkami. Marklova je mešane rase, oče je belopolt, mama pa temnopolta.

Polemike o njeni polti in vlogi v kraljevi družini so se pojavile že pred poroko, ko je bila Velika Britanija skoraj tako razdeljena, kot je zdaj. Mnogi so upali, da poroka princa s temnopolto igralko pomeni za monarhijo karak naprej, v bolj sodobno angleško družbo. A izkazalo se je, da se tako monarhija kot angleška družba nista spremenili - po odzivih na intervju sodeč, je angleška družba zelo razdeljena.

32-letna Britanka Christina Nicole, katere družina prihaja iz Jamajke, je za portal NBC News dejala, da je bila zelo srečna, ko je gledala kraljevo poroko. "Mislila sem, da bo s to poroko celotna kraljeva družina postala bolj multikulturna in bo začela zares zastopati Združeno kraljestvo," je povedala in dodala, da jo je monarhija razočarala, saj so jo pustili na cedilu. "Ne gre samo za Meghan, ne razumem, zakaj nas kot temnopoltih Britank nikoli ne spoštujejo in nas vedno zanemarjajo. Zato se mi lomi srce."

Vojvodinja je v intervjuju dejala, da se je pred rojstvom sina Archija spogledovala celo z mislijo o samopoškodovanju, povod pa so bile opazke, ki jih je dobivala v kraljevi palači. Ugibalo naj bi se, kako temne polti bo njen prvorojenec, pred tem pa naj bi na račun svoje mešane polti bila tarča drugih opazk. Kljub temu, da sta Harry in Meghan v omenjenem intervjuju razkrila marsikaj osebnega, pa so prav opazke o rasizmu v kraljevi palači povzročile največji odziv. Odzvali so se tisti, ki stojijo na strani para in tisti, ki trdno verjamejo, da je Anglija država, ki sprejema in spoštuje drugačnost in multikulturnost.

'Jezi me, saj tako živimo iz dneva v dan' V odzivih, ki jih lahko spremljamo od ponedeljka, ko smo v Evropi pogledali intervju, se vrstijo kritike, izrazi sočutja in podpore, celo odmik od kraljeve družine in njenih težav. Odzvali so se znani in manj znani, mediji pa pokajo po šivih. Znova in znova se pojavlja vprašanje, v kakšni družbi v resnici živijo Angleži. Angleška pisateljica, 28-letnaAnna Miles, ki živi v mestu Manchester, je dejala: "Jezi me in me razburja, saj tako živimo iz dneva v dan. Je konstanten opomin na to, kako nas obravnavajo in kako malo spoštovanja dobimo temnopolti." V ponedeljkovi jutranji oddaji na eni izmed britanskih televizij je škandal povzročil voditelj Piers Morgan, ki je odkrito kritiziral vojvodinjo in dejal celo, da ne verjame njenim besedam iz intervjuja z Oprah. Voditelj je ostal brez službe, angleški mediji pa se sprašujejo še o svobodi govora in rasistih v svojih vrstah. Alex Beresford, Morganov nasprotnik v debati, je dejal: "Sploh veste, koliko poguma je potrebnega, da nekdo spregovori o rasizmu? In da ga nekdo dejansko izzove?"

Odzvalo se je kar 170 britanskih novinarjev Oglasilo se je tudi skoraj 170 britanskih novinarjev različnih ras, ki so v svoji izjavi zapisali: "Medtem ko so Meghanini komentarji osvetlili njene lastne izkušnje diskriminatornega obravnavanja, odražajo depresivno znano resničnost, kako britanski tisk vsak dan prikazuje ljudi iz temnopoltega, azijskega in manjšinskega etničnega okolja." Intervju pa je pustil velik madež tudi na kraljevi družini. Odzivi iz paleče so bili skopi, angleški zgodovinar Andrew Roberts pa je v nekem intervjuju dejal, da je bil intervju princa in vojvodinje zelo škodljiv za monarhijo, saj sta institucijo obtožila hudih stvari, kot je rasizem. To bi lahko pustilo zelo resne posledice tudi v angleški zunanji politiki, ki jo izvaja monarhija. "Kraljeva monarhija je stvar kontinuitete. Gre za tisoč let staro institucijo, ki se zelo počasi spreminja,"je še dejal Roberts.

Po intervjuju se je oglasila tudi kraljica Elizabeta II., njen odziv pa je bil težko pričakovan. V uradnem odzivu je zapisala: "Vsa družina je žalostna, ker je izvedela, kako zahtevna so bila zadnja leta za Harryja in Meghan. Problemi, ki so se pojavili, zlasti glede rase, so zaskrbljujoči. Čeprav se nekateri spomini lahko razlikujejo, jih jemljemo zelo resno in jih bo družina obravnavala zasebno. Harry, Meghan in Archie bodo vedno ljubljeni člani družine." Zgodba se bo torej še naprej odvijala za zaprtimi vrati. Intrevju princa Harrya in Meghan Markle z Oprah si je v Angliji ogledalo 12, 5 milijona ljudi.