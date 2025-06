Je Brooklyn s tatujem ciljal na družino? 'Skupaj lahko prebrodiva vse težave'

"Moj fant za vedno. Preberi to, kadarkoli se boš počutil tesnobno. Želim, da veš, kako zelo si ljubljen. Imaš najbolj prijazno srce, kar sem jih kdaj spoznala, in upam, da ne bom nikoli preživela dneva brez tvoje ljubezni. Mislim, da si tako neverjeten. Vedi, da lahok skupaj prebrodiva vse težave, če boš dihal počasi in zaupal. Ljubim te onkraj meja. Vedno z ljubeznijo, tvoja bodoča žena," piše na Brooklynovem hrbtu. Beckhamova stran družine je že dlje časa v sporu, zato mnogi menijo, da je Brooklyn s tem še jasneje pojasnil svoje stališče.

Brooklyn in Nicola naj že mesece ne bi bila v stiku z Davidom in Victorio. Teorij o tem, kaj je šlo narobe, pa je več – od tega, da naj bi bila David in Victoria posesivna, naj bi se z Brooklynom grdo pogovarjala, do omenjenja domnevnega spora na poroki leta 2022. Sprva se je govorilo o tem, da naj Nicola ne bi oblekla poročne obleke Victoriine blagovne znamke, zdaj pa je slišati, da naj bi bila težava, da naj bi Victoria ukradla ples s sinom na poroki.