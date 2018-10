Je Cheryl pripravljena na novo ljubezen?

Britanska zvezdnica Cherylse je letošnjega julija razšla s pevcem Liamom Paynom, s katerim imata 19-mesečnega sina Beara. Njega so potem že povezovali z manekenkama Cairo DwekinMayo Henry, ona pa je ostajala samska. A je zdaj pripravljena, da stori korak naprej.

"Cheryl je pripravljena na ljubezen, a ta mora tokrat imeti več smisla. Njeni prijatelji se trudijo, da ji priskrbijo zmenke na slepo, da bi našla koga po svojem okusu. Veliko večerov ji organizirajo, da se spet privadi na zmenke. Bila je že na nekaj zmenkih z nekaj zanimivimi moškimi. A se želi prepričati, da se ne bo spet osramotila s kom, podobnim kot v preteklosti,"so viri zaupali britanskemu tabloidu Heat.

Cheryl je bila pred tem poročena z nogometnim zvezdnikomAshleyjem Coleom in francoskim restavratorjem Jeanom-Bernardom Fernandezom-Versinijem, njene zveze pa so se večinoma končale nesrečno in neslavno. Očitno si sredi tridesetih noče več privoščiti spodletele ljubezni, zato lahko samo držimo pesti, da ji bo končno uspelo najti nekoga, ki ji bo kos.