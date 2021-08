Je Diddy v razmerju z raperko Yung Miami?

51-letnega glasbenega mogula in nekdanjega raperja Seana Diddyja Combsa so, po govoricah sodeč, z 27-letno raperko Yung Miami opazili že junija, ko sta se držala za roke na rojstnodnevni zabavi izvršnega direktorja založbe Quality Control Music, Pierra ''Peeja'' Thomasa, poroča portal Page Six.

Vir je za Page Six dejal: "Sean je znan po tem, da hodi z lepimi mladimi ženskami, mantra dua City Girls pa je, da dekleti hodita le z moškimi, ki imajo denar, sicer je to zanju samo izguba časa."

"Caresha ima svoj denar, vendar želi nekoga, ki 'bo na istem nivoju' kot ona in ji bo nudil življenjski slog, na katerega se je navadila. Zato je gospod, kot je Diddy, popoln (zanjo)." Slavna raperka Caresha je po poročanju omenjenega medija v torek objavila fotografijo, na kateri sedi v Diddyjevem naročju, pri tem pa poljublja steklenico tekile.