Je diskvalificirani Joost namignil, da se prihodnje leto vrača na Evrovizijo?

Nedavno smo sicer poročali da bo Nizozemska pošteno razmislila, ali se bodo tekmovanja v prihodnje sploh še udeleževali. "Evrovizija je bila ustanovljena, da bi prek glasbe povezala ljudi in države ter tako vzpodbudila bratstvo med njimi. Tega bi se morali držati tako organizatorji kot tudi sodelujoče države. Dokler Avrotros ne bo prepričan, da bo prišlo do strukturnih sprememb, v ospredje pa bodo ponovno postavljeni umetniki in sporočilnost glasbe, bodo o našem sodelovanju še premislili," so zapisali pri nizozemski televiziji.