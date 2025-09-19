Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Je Ed Sheeran med obiskom Dalmacije postal navijač Hajduka?

Split, 19. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Priljubljeni britanski glasbenik Ed Sheeran je med poletnim obiskom Dalmacije, kjer je snemal videospot za novo pesem, prejel in ponosno pokazal dres hrvaškega nogometnega kluba Hajduk Split, s čimer je navdušil navijače dalmatinskega kluba.

Britanski pevec Ed Sheeran se je letošnje poletje mudil v Dalmaciji, kjer je posnel videospot za svojo novo pesem z naslovom Camera. Med potovanjem pa se je tekstopisec očitno navdušil tudi nad hrvaškim moštvom Hajduk Split.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za obisk se mu je z objavo na družbenih omrežjih zahvalilo vodstvo kluba, ki je objavilo fotografijo glasbenika, kako ponosno razkazuje modro-rdeči dres. "Ed Sheeran z dresom Hajduka! Eden največjih glasbenikov današnjega časa je obiskal Split in posnel videospot za svoj novi album, s seboj pa je odnesel najlepši spomin - nov gostujoči dres Hajduka z njegovim imenom in najljubšo številko. Ed, hvala, ker si izbral Split in s seboj odnesel del Hajduka!", so zapisali v objavi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videospot, ki ga je 34-letnik posnel pri naših južnih sosedih, ima v nekaj dneh na YouTubu že milijone ogledov, zato ni dvoma, da bo zvezdnik za obisk Hrvaške navdušil del svojih oboževalcev. 

V videospotu pesmi, ki jo je navdihnil njegov zakon s Cherry Seaborn, se mu pridruži britanska igralka Phoebe Dynevor, s katero sta se odpravila na številne skrite kotičke Dalmacije. Pevec je po poročanju Net.hr dejal, da ima video zanj poseben pomen in da si je tekom bivanja na Hrvaškem spočil.

Ed Sheeran Hajduk dalmacija hrvaška Camera
Naslednji članek

Igralka Jessica Chastain študira na Harvardu

Naslednji članek

Melania Trump dan preživela v družbi kraljice Camille in princese Catherine

SORODNI ČLANKI

Ed Sheeran ohranja format

Ed Sheeran: Ta avto je bil najslabši nakup v mojem življenju

Ed Sheeran presenetil obiskovalce bara, ki niso pričakovali njegovega nastopa

Ed Sheeran je moral zaradi neljubega dogodka izjemno poostriti varovanje

Yungblud in njegov zelo krotek zombi

Ed Sheeran ima na posestvu odslej tudi svoj pub

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256