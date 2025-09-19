Je Ed Sheeran med obiskom Dalmacije postal navijač Hajduka?

Britanski pevec Ed Sheeran se je letošnje poletje mudil v Dalmaciji, kjer je posnel videospot za svojo novo pesem z naslovom Camera . Med potovanjem pa se je tekstopisec očitno navdušil tudi nad hrvaškim moštvom Hajduk Split.

Za obisk se mu je z objavo na družbenih omrežjih zahvalilo vodstvo kluba, ki je objavilo fotografijo glasbenika, kako ponosno razkazuje modro-rdeči dres. "Ed Sheeran z dresom Hajduka! Eden največjih glasbenikov današnjega časa je obiskal Split in posnel videospot za svoj novi album, s seboj pa je odnesel najlepši spomin - nov gostujoči dres Hajduka z njegovim imenom in najljubšo številko. Ed, hvala, ker si izbral Split in s seboj odnesel del Hajduka!", so zapisali v objavi.

Videospot, ki ga je 34-letnik posnel pri naših južnih sosedih, ima v nekaj dneh na YouTubu že milijone ogledov, zato ni dvoma, da bo zvezdnik za obisk Hrvaške navdušil del svojih oboževalcev.

V videospotu pesmi, ki jo je navdihnil njegov zakon s Cherry Seaborn, se mu pridruži britanska igralka Phoebe Dynevor, s katero sta se odpravila na številne skrite kotičke Dalmacije. Pevec je po poročanju Net.hr dejal, da ima video zanj poseben pomen in da si je tekom bivanja na Hrvaškem spočil.