Je Eric Trump objavil prirejeno fotografijo očeta z njegovima otrokoma?

Eric Trump je na družbenem omrežju delil več fotografij, ki so nastale pred dnevi med golf turnirjem v New Jerseyju. Posebno pozornost je pritegnila tista, na kateri njegov oče pozira z vnukoma, za katero uporabniki spleta menijo, da je lažna, k temu pa jih je napeljala noga, ki je vidna v ozadju fotografije, ni pa jasno, komu pripada.

Uporabniki družbenih omrežij so kmalu začeli deliti povečane različice fotografije in opozarjati na druge morebitne nepravilnosti, kot so nenavadne konture pohištva in deformacije na obrazih in telesih ljudi. "Čigavo je to stopalo?" se je spraševal nekdo, nekdo drug pa je dodal: "Koga so izbrisali s fotografije?" Nekateri so bili prepričani, da je fotografijo nekdo slabo obdelal, drugi pa menijo, da je nastala s pomočjo umetne inteligence.

Eric Trump se na komentarje še ni odzval, zato ni znano, ali gre za digitalno obdelavo, uporabo umetne inteligence ali le za nenavaden kot snemanja.