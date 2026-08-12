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Tuja scena

Je Eric Trump objavil prirejeno fotografijo očeta z njegovima otrokoma?

New Jersey, 12. 08. 2026 09.18 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Donald Trump z vnukoma

Eric Trump je nedavno na družbenem omrežju delil na prvi pogled običajno fotografijo, na kateri njegov oče, ameriški predsednik Donald Trump, pozira z njegovima otrokoma. Kmalu po objavi so se na družbenih omrežjih zvrstili številni komentarji, med katerimi uporabniki trdijo, da je fotografija prirejena ali ustvarjena z umetno inteligenco.

Eric Trump je na družbenem omrežju delil več fotografij, ki so nastale pred dnevi med golf turnirjem v New Jerseyju. Posebno pozornost je pritegnila tista, na kateri njegov oče pozira z vnukoma, za katero uporabniki spleta menijo, da je lažna, k temu pa jih je napeljala noga, ki je vidna v ozadju fotografije, ni pa jasno, komu pripada.

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Uporabniki družbenih omrežij so kmalu začeli deliti povečane različice fotografije in opozarjati na druge morebitne nepravilnosti, kot so nenavadne konture pohištva in deformacije na obrazih in telesih ljudi. "Čigavo je to stopalo?" se je spraševal nekdo, nekdo drug pa je dodal: "Koga so izbrisali s fotografije?" Nekateri so bili prepričani, da je fotografijo nekdo slabo obdelal, drugi pa menijo, da je nastala s pomočjo umetne inteligence.

Eric Trump se na komentarje še ni odzval, zato ni znano, ali gre za digitalno obdelavo, uporabo umetne inteligence ali le za nenavaden kot snemanja.

Razlagalnik

Umetna inteligenca (UI) v vizualni umetnosti se nanaša na napredne algoritme, kot so generativni modeli, ki se učijo iz ogromnih zbirk obstoječih slik. Ti sistemi lahko na podlagi besedilnih navodil uporabnika ustvarijo popolnoma nove, fotorealistične podobe. Čeprav so ti modeli izjemno zmogljivi, pogosto delajo napake pri upodabljanju kompleksnih anatomskih detajlov, kot so število prstov, tekstura kože ali logična povezanost predmetov v ozadju, kar pogosto razkrije, da slika ni nastala s fotoaparatom.

Digitalna manipulacija slik je postala vseprisotna zaradi dostopnosti zmogljive programske opreme in aplikacij za pametne telefone, ki omogočajo hitro retuširanje, spreminjanje ozadij ali celo dodajanje in brisanje oseb s fotografij. V današnji digitalni dobi se fotografije pogosto uporabljajo kot sredstvo za oblikovanje javne podobe, pri čemer se meja med avtentičnim dokumentom in estetsko popravljeno podobo vse bolj briše, kar pri gledalcih zahteva večjo stopnjo vizualne pismenosti in kritičnega razmišljanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Amor Fati
12. 08. 2026 09.58
Zadnjič sem na yt videl video v katerem je nek starejši možakar, ki je bil v vojski več let, dejal, da so s pomočjo tuje tehnologije, zgradili že petnajst podzemnih mest. Vsako mesto ima lahko do 25.000 prebivalcev. Posnetek je bil posnet v začetku tega tisočletja.
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-1
0 1
SpamEx
12. 08. 2026 10.39
naslov videa?
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0 0
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