Je Eric Trump objavil prirejeno fotografijo očeta z njegovima otrokoma?

Eric Trump je na družbenem omrežju delil več fotografij, ki so nastale pred dnevi med golf turnirjem v New Jerseyju. Posebno pozornost je pritegnila tista, na kateri njegov oče pozira z vnukoma, za katero uporabniki spleta menijo, da je lažna, k temu pa jih je napeljala noga, ki je vidna v ozadju fotografije, ni pa jasno, komu pripada.
Uporabniki družbenih omrežij so kmalu začeli deliti povečane različice fotografije in opozarjati na druge morebitne nepravilnosti, kot so nenavadne konture pohištva in deformacije na obrazih in telesih ljudi. "Čigavo je to stopalo?" se je spraševal nekdo, nekdo drug pa je dodal: "Koga so izbrisali s fotografije?" Nekateri so bili prepričani, da je fotografijo nekdo slabo obdelal, drugi pa menijo, da je nastala s pomočjo umetne inteligence.
Eric Trump se na komentarje še ni odzval, zato ni znano, ali gre za digitalno obdelavo, uporabo umetne inteligence ali le za nenavaden kot snemanja.
Umetna inteligenca (UI) v vizualni umetnosti se nanaša na napredne algoritme, kot so generativni modeli, ki se učijo iz ogromnih zbirk obstoječih slik. Ti sistemi lahko na podlagi besedilnih navodil uporabnika ustvarijo popolnoma nove, fotorealistične podobe. Čeprav so ti modeli izjemno zmogljivi, pogosto delajo napake pri upodabljanju kompleksnih anatomskih detajlov, kot so število prstov, tekstura kože ali logična povezanost predmetov v ozadju, kar pogosto razkrije, da slika ni nastala s fotoaparatom.
Digitalna manipulacija slik je postala vseprisotna zaradi dostopnosti zmogljive programske opreme in aplikacij za pametne telefone, ki omogočajo hitro retuširanje, spreminjanje ozadij ali celo dodajanje in brisanje oseb s fotografij. V današnji digitalni dobi se fotografije pogosto uporabljajo kot sredstvo za oblikovanje javne podobe, pri čemer se meja med avtentičnim dokumentom in estetsko popravljeno podobo vse bolj briše, kar pri gledalcih zahteva večjo stopnjo vizualne pismenosti in kritičnega razmišljanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.