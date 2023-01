Je Gordon Ramsay med radijsko oddajo namignil, da pričakuje še enega otroka?

Voditelja oddaje Jamie Theakston in Amanda Holden sta seveda želela izvrtati, ali bo kmalu postal očka. "Tani določene kavbojke ne pristajajo več in vem, da si želi še enega otroka, čeprav jaz pravim ne," je razložil in dodal, da ne ve, ali prihaja še en otrok. "Ko pridem domov, bom še enkrat preveril, ali bom postal oče," se je pošalil.