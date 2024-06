Je Gwyneth Paltrow na strani princese Catherine ali Meghan Markle?

Ljubitelji kraljeve družine si hočeš nočeš, morajo priznati, da vseh članov nimajo najraje. Tudi svetovna javnost ima deljeno mnenje o izboru žena sinov kralja Karla . Medtem, ko je princesa Catherine kot nekoč princesa Diana ljubljenka javnosti, je Meghan Markle tista, ki se ji zameri prav vsako dejanje. Ustvarila sta se dva pola in težko je imeti rad, podpirati in razumeti obe strani.

A ena od tistih, ki ji to očitno uspeva je Gwyneth Paltrow . Igralka je namreč nedavno dokazala, da se ni postavila na nobeno stran. Podpira tako Meghan kot tudi Kate. Kako? Ko je valižanska princesa po sobotni rojstnodnevni paradi na družbenih omrežjih delila fotografije iz dogodka, na katerem se je v javnosti pojavila prvič po lanskem božiču, se je v komentarjih oglasila tudi zvezdnica . "Tako vesela, da si videti tako srečno in dobro," je zapisala Gwyneth in tako dokazala, da ji za zdravje 42-letnice, ki se trenutno zdravi zaradi raka, ni vseeno.

Odnosi med bratoma in njunima ženama so napeti

Kakšna pa je njena povezava z Meghan Markle? Poleg tega, da sta obe igralki, sta zvezdnici tudi dobri prijateljici. Gwyneth se je tako lani skupaj z možem Bradom Falchukom na večerji družila z vojvodo in vojvodinjo Susseškima. Uživali so v sušiju v eni od restavracij, kjer so se jim pridružili tudi Cameron Diaz in njen mož Benji Madden ter podjetnica Whitney Wolfe Herd in njen mož Michael Herd. Zvezdniška večerja se je odvila manj kot teden dni po kronanju novega britanskega monarha.