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Je hčerka z OnlyFansom 'karma' za Charlieja Sheena?

Los Angeles, 07. 08. 2026 12.49 pred 3 dnevi 2 min branja 18

Avtor:
E.M.
Charlie in Sami Sheen

Igralka Denise Richards, ki je v burnem zakonu z zvezdnikom serije Dva moža in pol Charliejem Sheenom povila dve hčerki, je nedavno obiskala podkast vplivnice Bunnie Xo. Ko sta govorili o igralkinem družinskem življenju, se je podkasterka pošalila, da je 22-letna Sami Sheen "nekakšna kazen oziroma karma za svojega očeta in njegovo burno preteklost".

22-letna Sami Sheen, ki od svoje polnoletnosti ustvarja vsebine na eksplicitni platformi OnlyFans, si ni mogla kaj, da se ne bi nasmejala, ko sta se njena mama Denise Richards in podkasterka Bunnie Xo pošalili, da je Sami nekakšna "nekakšna kazen oziroma karma za svojega očeta in njegovo burno preteklost".

Charlie in Sami leta 2018.
Charlie in Sami leta 2018.
FOTO: Profimedia

"Na nek način je ona Charliejeva karma," je Bunnie dejala v epizodi svojega podkasta Dumb Blonde, Denise pa se je z nasmehom strinjala. "Zdi se mi, da mu daje pošteno konkurenco, in to potrebuje." S tem se očitno strinja tudi Sami, ki je pod posnetkom intervjuja na TikToku komentirala: "Hahaha, to je tako smešno."

Preberi še Charlie Sheen o hčerini prisotnosti na eksplicitni platformi: Tega ne podpiram

22-letnica je namreč očetu povzročila že kar nekaj preglavic. Najbolj je prah dvignila, ko se je leta 2022 pridružila platformi OnlyFans, česar njen oče takrat ni sprejel z navdušenjem. Nazadnje je očeta 'špiknila' z javno izjavo, da ji "že več kot štiri leta ni dal niti centa".

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Po Samijinih besedah sta se z očetom nazadnje sprla zaradi tega, ker je Charlie za avtomobil, ki ga je kupil njeni mlajši sestri, porabil "ogromno denarja". Sami se je z mlajšo sestro Lolo lani javno sprla. "Izvedela sem, da je sestri kupil avto z gotovino. Zato sem ga vprašala, ali bi mi lahko za enak znesek kupil konja – in to je bilo zadnjič, ko sva govorila. To je bilo pred nekaj tedni," je razkrila Sami.

Sestri Lola in Sami Sheen
Sestri Lola in Sami Sheen
FOTO: Profimedia

Kljub vsemu pa Charlie Sheen ostaja optimističen glede njunega napetega odnosa in verjame, da ga je mogoče popraviti. "Dokler smo vsi še v igri, vedno obstaja možnost za boljši jutri," je povedal septembra v oddaji Good Morning America. "Popolnoma verjamem, da to ni nekaj, kar bo trajalo večno." Igralec je dodal: "Z njo bova uredila stvari. Najina skupna zgodovina je preveč dragocena, da bi dovolila, da bi en sam trenutek vse to uničil."

Razlagalnik

Koncept karme izvira iz indijskih religij, kot sta hinduizem in budizem, in se nanaša na zakon vzroka in posledice. V svojem bistvu pomeni, da vsako dejanje, misel ali namera posameznika vpliva na njegovo prihodnost. Dobra dejanja naj bi prinašala pozitivne izkušnje, medtem ko naj bi slaba dejanja vodila do negativnih posledic ali 'poplačil' v tem ali naslednjem življenju. V zahodni kulturi se izraz pogosto uporablja v bolj posvetnem smislu za opisovanje situacij, kjer nekdo doživi usodo, ki se zdi kot pravična povračilna mera za njegova pretekla ravnanja.

OnlyFans je spletna naročniška platforma s sedežem v Londonu, ki ustvarjalcem vsebin omogoča neposredno monetizacijo njihovega dela. Uporabniki oziroma oboževalci plačujejo mesečno naročnino za dostop do ekskluzivnih vsebin, ki jih objavljajo ustvarjalci. Čeprav platforma gosti različne profile, od kuharjev in fitnes trenerjev do glasbenikov, je postala najbolj prepoznavna po vsebini za odrasle. Njen poslovni model temelji na neposrednem odnosu med ustvarjalcem in sledilcem, kar omogoča večjo avtonomijo pri ustvarjanju in distribuciji vsebin brez posrednikov, kot so tradicionalne založbe ali produkcijske hiše.

Charlie Sheen je ameriški igralec, ki je v svoji karieri dosegel izjemno prepoznavnost, zlasti zaradi vloge Charlieja Harperja v izjemno priljubljeni humoristični seriji 'Dva moža in pol' (Two and a Half Men). Serija, ki se je predvajala med letoma 2003 in 2015, je Sheena postavila na vrh seznama najbolje plačanih televizijskih igralcev tistega časa. Njegov lik v seriji je bil znan po hedonističnem življenjskem slogu, kar je pogosto zrcalilo igralčevo burno zasebno življenje, polno medijskih odmevov, škandalov in javnih izpadov, ki so zaznamovali njegovo kariero v začetku 21. stoletja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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24ur.com Denise Richards: Charlie nima pravice obsojati hčerine odločitve
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Moskisvet.com Provokativna hči Denise Richards ljubi 16-letnega dijaka
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KOMENTARJI18

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Pismonosa
07. 08. 2026 18.58
Pa nebosta vidva nic uredila, ker si kak oče prvi moški, ki je prizadel hčerko....kaj pa zaj?
Odgovori
0 0
Pismonosa
07. 08. 2026 18.57
Charlie...moški, na takem položaju, ženskar, pa ne ve tega, da če eni zenski kupis nekaj moras drugi isto dati, saj bo...lahko prideš poštaru na šolo
Odgovori
0 0
Morgoth
07. 08. 2026 18.52
In Denise Richards (mama) je pa očitno ponosna na njo?🤡
Odgovori
0 0
Colgate
07. 08. 2026 15.05
Sem follower in ima res hud content🥰
Odgovori
-1
1 2
MojsterSplinter
07. 08. 2026 14.03
Tatuje odstranit, lase na naravno barvo, ukinit OnlyFans, potem pa zaradi mene še kobilo zraven, ne samo konja, če bi bila moja hčerka. Takšna kot pa je, pa je neperspektivna za potencialne vnuke - za razliko od one normalne.
Odgovori
+6
8 2
PegySue
07. 08. 2026 13.39
To da oče eni hčeri kupi pregrešno drag avto,drugi pa nič, ter da ji 4 leta ne da niti centa, se ne zdi nikomur sporno? Glede na to, da je javno znano, da je milijone zapravil za droge in prostitutke, je milo rečeno nerazumljivo, da hčere ni uslišal pri prošnji za konja. Če hočeš rešiti težavo, moraš iti na začetek in ugotoviti, kje se je začela in zakaj je do nje prišlo. In v tem primeru, se je začelo pri neodgovornem vedenju očeta....
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-2
6 8
Vojko Kos
07. 08. 2026 13.41
Ja, seveda, denar reši vse!🤣🤣🤣🤣🤣 Zato pa so vsi zblojeni!
Odgovori
+6
9 3
Uporabnik1921539
07. 08. 2026 14.39
sporno?Niti najmanj.Denar je njegov in z njim prosto razpolaga
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+5
7 2
stumfeta
07. 08. 2026 17.33
Ko gre za otroke, so stvari bistveno drugačne. Če nekdo ne želi trošit denarja za njih, potem naj jih ne ima.
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+2
3 1
HitraVeverca
07. 08. 2026 13.18
Kurb4. In še ožaliti je ne morem. Ne mi z nekimi vplivnicami.. prosim vas lepo! to ni nič druga kot navadna vmazana KURB4!
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+6
11 5
HitraVeverca
07. 08. 2026 13.18
Bogi foter res...
Odgovori
+0
4 4
124091204
07. 08. 2026 13.41
Bogi foter? On je spal z več tipi kot ona 🤣🤣
Odgovori
+6
8 2
BlankNick
07. 08. 2026 13.04
Ne razumem, zakaj se toliko ljudi zgraža nad OnlyFansom. Če pogledamo brez olepševanja, gre za sodobno obliko prostitucije. Ne vidim, zakaj je to danes še vedno takšen tabu. Po mojem mnenju največ odgovornosti nosijo tisti, ki za takšne vsebine plačujejo. Če ne bi bilo povpraševanja, tudi ponudbe ne bi bilo. Zato se mi zdi precej dvolično obsojati ustvarjalke vsebin, hkrati pa spregledati ljudi, ki njihov posel financirajo. Nenavadno se mi zdi plačevati za fotografije ali videoposnetke na internetu kot pa za storitev, pri kateri dejansko obstaja neposreden stik. A vsak se odloča zase. Meni je predvsem zanimivo, da je največ obsojanja pogosto usmerjenega v ustvarjalke, precej manj pa v njihove plačljive naročnike.
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+15
18 3
124091204
07. 08. 2026 13.06
Res je, isto je z Bonnie Blue in podobnimi, obsoja se samo njo namesto vseh ogabnih tipov ki grejo sploh blizu nje
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+10
10 0
Senca6
07. 08. 2026 13.13
to so zdaj tile mladi bolj prišli v ospredje ki so užaljeni z vsem pa pač jokajo... težko bi rekel temu prostitucija če nimaš stika...bolj pred leti uporabljena zadeva webcams ki je še danes raširjena v bistvu od izida webcmas in je na sceni že veliko prej kot OF hahaha
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+4
4 0
HitraVeverca
07. 08. 2026 13.20
Zato ker folk dela vse druga kot nekaj produktivnega in smiselnega v življenju.. KURBARIJA bo pa zdaj "vplivnica" ja pa ja de.. pa kam smo prišli? In to v vatico zavijamo in olepšujemo kot da ni nič takega.. zresni se.. če bi pa tvoja hčerka bla porivana in javno razgaljena bi pa skakal do plafona ne?
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+3
6 3
BlankNick
07. 08. 2026 13.41
Ne zavijam ničesar v vato. Povedal sem svoje mnenje. Mene osebno ne moti, kaj druge odrasle ženske počnejo s svojim življenjem, če je to njihova svobodna odločitev. Kot je omenil Senca6 - Bonnie Blue je po mojem mnenju primer osebe, s katero večina normalnih in spoštljivih moških ne bi želela imeti ničesar. Kljub temu se je našlo več kot tisoč moških, ki so prostovoljno sodelovali pri njenem izzivu ("more than 1.000 men in one night"). Zato se mi postavlja preprosto vprašanje: kdo nosi več odgovornosti za to, da se takšne stvari sploh dogajajo? Ona, ki je ponudila vsebino, ali več kot tisoč moških, ki so se brez zadržkov odločili sodelovati? Kar se tiče tvoje pripombe o hčerki - seveda bi me prizadelo, razočaralo in bilo bi mi zelo težko. Ampak ravno zato se mi zdi to precej slab argument. Veliko hčerk namreč odrašča v družinah (na srečo), kjer jim starši že od malih nog privzgajajo temeljne vrednote: spoštovanje do sebe in drugih, dostojanstvo, zasebnost pri intimnih stvareh, osebno odgovornost, samospoštovanje ter zavedanje, da ima vsaka odločitev tudi posledice. Po mojem mnenju so za to v prvi vrsti odgovorni starši, saj je vzgoja tista, ki postavi temelje otrokovega vrednostnega sistema. To seveda ne pomeni, da starši odločajo namesto odraslega otroka, pomeni pa, da imajo največji vpliv na to, kakšne vrednote bo otrok odnesel v življenje. In to je tudi bistvo mojega komentarja. Ne zagovarjam OnlyFansa niti ga ne predstavljam kot nekaj pozitivnega. Pravim le, da je dvolično vso odgovornost in obsojanje usmeriti v ženske, medtem ko se skoraj povsem spregleda ljudi, ki s svojim denarjem ustvarjajo povpraševanje in omogočajo, da takšna industrija sploh obstaja.
Odgovori
+4
4 0
BlankNick
07. 08. 2026 13.50
Se opravičujem, ne "Senca6", ampak "124091204"
Odgovori
0 0
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