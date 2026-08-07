Je hčerka z OnlyFansom 'karma' za Charlieja Sheena?

22-letna Sami Sheen, ki od svoje polnoletnosti ustvarja vsebine na eksplicitni platformi OnlyFans, si ni mogla kaj, da se ne bi nasmejala, ko sta se njena mama Denise Richards in podkasterka Bunnie Xo pošalili, da je Sami nekakšna "nekakšna kazen oziroma karma za svojega očeta in njegovo burno preteklost".
"Na nek način je ona Charliejeva karma," je Bunnie dejala v epizodi svojega podkasta Dumb Blonde, Denise pa se je z nasmehom strinjala. "Zdi se mi, da mu daje pošteno konkurenco, in to potrebuje." S tem se očitno strinja tudi Sami, ki je pod posnetkom intervjuja na TikToku komentirala: "Hahaha, to je tako smešno."
22-letnica je namreč očetu povzročila že kar nekaj preglavic. Najbolj je prah dvignila, ko se je leta 2022 pridružila platformi OnlyFans, česar njen oče takrat ni sprejel z navdušenjem. Nazadnje je očeta 'špiknila' z javno izjavo, da ji "že več kot štiri leta ni dal niti centa".
Po Samijinih besedah sta se z očetom nazadnje sprla zaradi tega, ker je Charlie za avtomobil, ki ga je kupil njeni mlajši sestri, porabil "ogromno denarja". Sami se je z mlajšo sestro Lolo lani javno sprla. "Izvedela sem, da je sestri kupil avto z gotovino. Zato sem ga vprašala, ali bi mi lahko za enak znesek kupil konja – in to je bilo zadnjič, ko sva govorila. To je bilo pred nekaj tedni," je razkrila Sami.
Kljub vsemu pa Charlie Sheen ostaja optimističen glede njunega napetega odnosa in verjame, da ga je mogoče popraviti. "Dokler smo vsi še v igri, vedno obstaja možnost za boljši jutri," je povedal septembra v oddaji Good Morning America. "Popolnoma verjamem, da to ni nekaj, kar bo trajalo večno." Igralec je dodal: "Z njo bova uredila stvari. Najina skupna zgodovina je preveč dragocena, da bi dovolila, da bi en sam trenutek vse to uničil."
Koncept karme izvira iz indijskih religij, kot sta hinduizem in budizem, in se nanaša na zakon vzroka in posledice. V svojem bistvu pomeni, da vsako dejanje, misel ali namera posameznika vpliva na njegovo prihodnost. Dobra dejanja naj bi prinašala pozitivne izkušnje, medtem ko naj bi slaba dejanja vodila do negativnih posledic ali 'poplačil' v tem ali naslednjem življenju. V zahodni kulturi se izraz pogosto uporablja v bolj posvetnem smislu za opisovanje situacij, kjer nekdo doživi usodo, ki se zdi kot pravična povračilna mera za njegova pretekla ravnanja.
OnlyFans je spletna naročniška platforma s sedežem v Londonu, ki ustvarjalcem vsebin omogoča neposredno monetizacijo njihovega dela. Uporabniki oziroma oboževalci plačujejo mesečno naročnino za dostop do ekskluzivnih vsebin, ki jih objavljajo ustvarjalci. Čeprav platforma gosti različne profile, od kuharjev in fitnes trenerjev do glasbenikov, je postala najbolj prepoznavna po vsebini za odrasle. Njen poslovni model temelji na neposrednem odnosu med ustvarjalcem in sledilcem, kar omogoča večjo avtonomijo pri ustvarjanju in distribuciji vsebin brez posrednikov, kot so tradicionalne založbe ali produkcijske hiše.
Charlie Sheen je ameriški igralec, ki je v svoji karieri dosegel izjemno prepoznavnost, zlasti zaradi vloge Charlieja Harperja v izjemno priljubljeni humoristični seriji 'Dva moža in pol' (Two and a Half Men). Serija, ki se je predvajala med letoma 2003 in 2015, je Sheena postavila na vrh seznama najbolje plačanih televizijskih igralcev tistega časa. Njegov lik v seriji je bil znan po hedonističnem življenjskem slogu, kar je pogosto zrcalilo igralčevo burno zasebno življenje, polno medijskih odmevov, škandalov in javnih izpadov, ki so zaznamovali njegovo kariero v začetku 21. stoletja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.