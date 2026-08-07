Je hčerka z OnlyFansom 'karma' za Charlieja Sheena?

22-letna Sami Sheen, ki od svoje polnoletnosti ustvarja vsebine na eksplicitni platformi OnlyFans, si ni mogla kaj, da se ne bi nasmejala, ko sta se njena mama Denise Richards in podkasterka Bunnie Xo pošalili, da je Sami nekakšna "nekakšna kazen oziroma karma za svojega očeta in njegovo burno preteklost".

Charlie in Sami leta 2018. FOTO: Profimedia

"Na nek način je ona Charliejeva karma," je Bunnie dejala v epizodi svojega podkasta Dumb Blonde, Denise pa se je z nasmehom strinjala. "Zdi se mi, da mu daje pošteno konkurenco, in to potrebuje." S tem se očitno strinja tudi Sami, ki je pod posnetkom intervjuja na TikToku komentirala: "Hahaha, to je tako smešno."

22-letnica je namreč očetu povzročila že kar nekaj preglavic. Najbolj je prah dvignila, ko se je leta 2022 pridružila platformi OnlyFans, česar njen oče takrat ni sprejel z navdušenjem. Nazadnje je očeta 'špiknila' z javno izjavo, da ji "že več kot štiri leta ni dal niti centa".

Po Samijinih besedah sta se z očetom nazadnje sprla zaradi tega, ker je Charlie za avtomobil, ki ga je kupil njeni mlajši sestri, porabil "ogromno denarja". Sami se je z mlajšo sestro Lolo lani javno sprla. "Izvedela sem, da je sestri kupil avto z gotovino. Zato sem ga vprašala, ali bi mi lahko za enak znesek kupil konja – in to je bilo zadnjič, ko sva govorila. To je bilo pred nekaj tedni," je razkrila Sami.

Sestri Lola in Sami Sheen FOTO: Profimedia

Kljub vsemu pa Charlie Sheen ostaja optimističen glede njunega napetega odnosa in verjame, da ga je mogoče popraviti. "Dokler smo vsi še v igri, vedno obstaja možnost za boljši jutri," je povedal septembra v oddaji Good Morning America. "Popolnoma verjamem, da to ni nekaj, kar bo trajalo večno." Igralec je dodal: "Z njo bova uredila stvari. Najina skupna zgodovina je preveč dragocena, da bi dovolila, da bi en sam trenutek vse to uničil."