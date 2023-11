Je hči Brada in Angeline z opustitvijo enega od priimkov poslala sporočilo?

Da Brad Pitt ni v najboljšem odnosu z najstarejšim posvojenim sinom Maddoxom , je splošno znano. Javnost se zdaj sprašuje, ali je ob ločitvi Pitta in Angeline Jolie začel trpeti tudi odnos med igralcem in njegovo 18-letno posvojeno hčerko Zaharo , ki je nedavno pričela študij. Na predstavitveni slovesnosti ob vstopu v sestrstvo se je namreč zbrani množici predstavila kot Zahara Marley Jolie, pri tem pa opustila očetov priimek.

"Prvo temnopolto sestrstvo je pravkar dobilo zelo znano članico," so na Instagramu zapisali pri reviji Essence in delili videoposnetek prireditve. "Čestitke Zahari Marley Jolie, hčerki Angeline Jolie in Brada Pitta, ki se je pravkar pridružila sestrstvu Alpha Kappa Alpha. Komaj čakamo, da vidimo, kaj vse boš počela v sestrstvu, s štipendijo in vsem, kar boš naredila za človeštvo."

Čeprav so se uporabniki na spletu postavili na dva bregova, nekateri so zagovarjali Angelino, spet drugi Brada, so se vsi strinjali, da je lepo videti, da sta dva belopolta starša temnopolti hčerki omogočila, da se je povezala s svojimi koreninami in se pridružila temnopoltemu sestrstvu. Prav tako so pozdravili potezo, da se je hčerka slavnih staršev kljub možnosti razkošnega življenja odločila za normalno študentsko življenje.