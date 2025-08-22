Je igralki Zoë Kravitz še dovoljen vstop v hišo Taylor Swift? To se sprašuje javnost, potem ko je igralka razkrila, da je v hiši glasbene zvezdnice izgubila družinsko kačo. "Nisem se vrnila tja, a ne zato, ker nisem bila povabljena, temveč zato, ker me ni bilo v Los Angelesu," je pojasnila v svežem intervjuju za E! News.
Spomnimo, igralka je nedavno razkrila zabavno, a nekoliko stresno anekdoto iz časa, ko sta z mamo Liso Bonet med losangeleškimi požari prebivali pri Taylor. Med bivanjem v hiši sta izgubili družinsko kačo, ki se je skrila v luknjo v kopalnici. Da bi rešili Orpheusa, sta "uničili kopalnico", za vse skupaj pa je hitro izvedela tudi slavna lastnica hiše.
"Skrbnika hiše sem prosila, naj Taylor ne pove, dokler vsega skupaj ne uredim," se je spominjala med pripovedovanjem anekdote. "Spomnim se, kako sem jo klicala in ji dejala, da ji moram nekaj priznati, ona pa me je vprašala, ali ji želim povedati, da sem ji uničila kopalnico ali skoraj izgubila kačo v njeni hiši?"
