Je igralki Zoë Kravitz še dovoljen vstop v hišo Taylor Swift?

Los Angeles, 22. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Poročali smo, da je Zoë Kravitz pred časom v domovanju svoje prijateljice Taylor Swift izgubila družinsko kačo, pri reševanju Orpheusa pa uničila kopalnico. Zdaj so tuji mediji pri igralki preverili, ali je še dobrodošla v hiši glasbene zvezdnice.

Je igralki Zoë Kravitz še dovoljen vstop v hišo Taylor Swift? To se sprašuje javnost, potem ko je igralka razkrila, da je v hiši glasbene zvezdnice izgubila družinsko kačo. "Nisem se vrnila tja, a ne zato, ker nisem bila povabljena, temveč zato, ker me ni bilo v Los Angelesu," je pojasnila v svežem intervjuju za E! News.

Zoë Kravitz in Taylor Swift z zakoncema Teller.
Zoë Kravitz in Taylor Swift z zakoncema Teller. FOTO: Profimedia

Spomnimo, igralka je nedavno razkrila zabavno, a nekoliko stresno anekdoto iz časa, ko sta z mamo Liso Bonet med losangeleškimi požari prebivali pri Taylor. Med bivanjem v hiši sta izgubili družinsko kačo, ki se je skrila v luknjo v kopalnici. Da bi rešili Orpheusa, sta "uničili kopalnico", za vse skupaj pa je hitro izvedela tudi slavna lastnica hiše.

"Skrbnika hiše sem prosila, naj Taylor ne pove, dokler vsega skupaj ne uredim," se je spominjala med pripovedovanjem anekdote. "Spomnim se, kako sem jo klicala in ji dejala, da ji moram nekaj priznati, ona pa me je vprašala, ali ji želim povedati, da sem ji uničila kopalnico ali skoraj izgubila kačo v njeni hiši?"

