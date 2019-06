Je imel Šaban Šaulić skrivni račun z milijoni?

Smrt glasbenika Šabana Šaulića še vedno odmeva v medijih. Zdaj so se razpisali, da družina ureja stvari okoli oporoke, ki jo naj bi zvezdnik napisal nekaj mesecev pred smrtjo: "Nekega jutra je svojo soprogo Gordano prosil, naj pokliče družinskega odvetnika. Priznal ji je, da se že nekaj časa ne počuti dobro in da bi rad sestavil oporoko,'' je vir blizu družine pred časom zaupal medijem.

V omenjeni oporoki je Šaulić svojo vilo, katere vrednost je ocenjena na milijon evrov, zapustil soprogi Gordani, hišo v srbskem naselju Krčedin svojim vnukom, otrokom pa tri stanovanja v Beogradu. Poleg tega je za upravljanje z vsemi finančnimi sredstvi na tekočih računih pooblastil ženo, šlo pa naj bi za več kot 500.000 evrov prihrankov.

Zdaj pa je nekdo iz družine medijem dejal, da je družina odkrila skrivni račun, na katerem naj bi bilo skoraj 15 milijonov kun (okoli dva milijona evrov). "Šaban je del svojega premoženja dal na poseben račun, za katerega bližnji niso vedeli. To je naredil zato, ker je želel, da so finančno zavarovani. Razmišljal je vnaprej – če se mu kaj zgodi." Dodal je še, da je bil to devizni račun, ki ga je odprl v Nemčiji, zdaj pa je pooblastilo zanj dobila njegova vdova.

Šaban je bil kralj srbske narodne glasbe. Ko se je po koncertu peljal na letališče v Nemčiji, je vanj trčil vinjeni voznik. Nesreča se je zgodila blizu mesta Gütersloh na severozahodu Nemčije. Po navedbah nemške policije je nesrečo povzročil 34-letni nemški državljan, ki je bil pijan in brez vozniškega dovoljenja. Zvezdnika so po prometni nesreči prepeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.