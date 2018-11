Je imela asistentka Meghan Markle težave s kraljevo družino?

Za princem Harryjemin Meghan Markle je daljša turneja po Avstraliji, Novi Zelandiji in tamkajšnjih otokih. Vsak dan je bil poln obveznosti in dogajanja, poleg tega je Meghan ravno pred potovanjem sporočila, da pričakuje otroka. Da je šlo vse po urniku, je imela Meghan veliko podporo pri osebni asistentki.

Tuji mediji pa so se zdaj razpisali, da je prav ta asistentka dala odpoved.Melissanaj bi bila ogromna podpora pri Meghanovi poroki, še posebno, ko je prišlo do trenj med njo in očetom, o katerih so pisali vsi svetovni mediji. Očitno pa je šlo nekaj narobe, kajti Melissa se je odločila, da ne želi biti več zaposlena pri kraljevi družini. Vzrok za odpoved ni znan, mediji pa dodajo, da je bilo delo zagotovo zelo naporno ter stresno, nekateri so celo namigovali, da je bila za odpoved 'kriva' preostala kraljeva družina.

Na vprašanja novinarjev Kensingtonska palača ni želela odgovarjati, mladi par pa je svoje dolžnosti opravljal brez motenj. Tako sta se Meghan in Harry skupaj s princem Williamom ter Kateudeležila kar nekaj dogodkov, kjer so počastili padle vojake.