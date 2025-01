Je imela poslikava na plašču Melanie Trump poseben pomen?

OGLAS

Melania Trump je v nacionalno katedralo v Washingtonu na pogreb Jimmyja Carterja prispela z možem Donaldom Trumpom, oblečena v plašč modne znamke Valentino, ki je bil del kolekcije 2019. Izbor modnega kosa je vzbudil obilo pozornosti, saj so na ovratniku plašča neoklasične skulpture poljubljajočih se ljubimcev. Številni uporabniki družbenih omrežij špekulirajo, da gre za sklicevanje na Carterjev poljub z generalnim sekretarjem Komunistične partije Sovjetske zveze Leonidom Brežnjevom. V skladu z mračno priložnostjo je Melania nosila malo nakita in svoj videz dopolnila s klasičnimi črnimi petkami Manolo Blahnik.

Barack Obama, Donald Trump in Melania Trump na pogrebu Jimmyja Carterja. FOTO: Profimedia icon-expand

Špekulacije se nanašajo na prizor iz leta 1979 ob podpisu sporazuma med Sovjetsko zvezo in ZDA o omejitvi dometa jedrskega orožja. Sporazum je bil ocenjen kot eden najbolj spornih, glede na to, da je bil podpisan sredi hladne vojne, zato je bil deležen ogromne pozornosti javnosti. Po sklenitvi dogovora sta ameriška in sovjetska delegacija poskrbeli za skupno fotografiranje, kamere pa so ovekovečile trenutek, ko je Brežnjev poljubil Carterja na lice.

Jimmy Carter in Leonid Brežnjev. FOTO: Profimedia icon-expand

Številni privrženci so izkazali navdušenje nad njenim izborom oblačil, nekateri so jo zopet označili za najbolj elegantno prvo damo v zgodovini ZDA. "Melania nosi črni plašč Valentino z dramatičnim poljubom. Na ovratniku je črno-bela poslikava neoklasične skulpture iz 19. stoletja poljubljajočih se ljubimcev med vrtnicami in metulji. Nobena prva dama ni bila tako elegantna ali lepa kot Melania," je zapisal eden izmed uporabnikov omrežja X.

