Je Bezos na Hrvaškem? 'Podpisali smo sporazum o spoštovanju zasebnosti'

Lastnik marine Kaštela Josip Berket je po poročanju portala net.hr dejal, da ne sme ne potrditi ne ovreči, ali je z jahtama na Hrvaškem tudi Bezos. Podpisati so namreč morali sporazum o spoštovanju gostove zasebnosti. Berket je potrdil, da je Bezosova jahta v Kaštelu že tretjič, da pa spoštujejo vsakega gosta. "Šele iz medijev sem izvedel, da so v naši marini. Ne sprašujem receptorjev ali direktorja, kdo in kaj so. Mene to ne briga, mi smo odgovorni, da je vse v redu in da so gostje zadovoljni," je povedal za oddajo RTL Danas.