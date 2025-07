Je Jennifer Aniston v zvezi s hipnotizerjem?

Ameriški portal Page Six poroča o domnevni ljubezenski zvezi med hollywoodsko igralko Jennifer Aniston in znanim hipnotizerjem Jimom Curtisom. Družila naj bi se že nekaj časa, trenutno pa skupaj počitnikujeta na španski Majorki. Tam se trenutno mudita tudi Jenniferin soigralec iz serije The Morning Show Jason Bateman in njegova soproga Amanda Anka. Radovedni očividci so četverico opazili na jahti.

Spomnimo, Jennifer Aniston je bila poročena dvakrat, in sicer z igralcema Bradom Pittom in Justinom Therouxom. Z obema je v dobrih odnosih še danes. Po ločitvi od slednjega je svoje ljubezensko življenje skrila pred očmi javnosti, hipnotizer Curtis je prvi, za katerega se zdi, da ga ne popolnoma skriva. Na Instagramu namreč redno všečka njegove objave, njegovo knjigo o manifestacijah pa je delila na svojem profilu.

Govoric, da sta skupaj, zaenkrat ni javno naslovila.