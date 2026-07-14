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Je Jennifer Lopez s klobukom prekršila kodeks oblačenja v Wimbledonu?

Wimbledon, 14. 07. 2026 10.58 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je presenetila z obiskom v Wimbledonu, kjer si je ogledala moški finale, največ pozornosti pa je ukradel njen ogromen klobuk. Zvezdnica je sedela v kraljevi loži, ki pa ima, ob tistih, ki veljajo za vse obiskovalce tega prestižnega turnirja, še svoja dodatna pravila oblačenja.

Jennifer Lopez je znana kot velika modna navdušenka, zato ne preseneča, da je na ogled finalne moške tekme v Wimbledonu prišla v stilu. Pevka in igralka je nosila daljšo obleko bež barve, na glavi pa je imela klobuk s širokimi krajci ujemajoče se barve. Prav modni dodatek je pritegnil veliko pozornosti, mnogi pa so se spraševali, ali je z njim prekršila kodeks oblačenja v Wimbledonu?

Jennifer Lopez še zdaleč ni bila edina s klobukom.
Jennifer Lopez še zdaleč ni bila edina s klobukom.
FOTO: Profimedia

"Ženske naj ne bi nosile pokrival, saj z njimi zastirajo pogled tistim, ki sedijo za njimi," je zapisano na uradni spletni strani turnirja. Lopez je tako prekršila eno od pravil oblačenja, a ni bila edina. Ker je letošnji Wimbledon potekal v času, ko je Anglijo in Evropo zajel vročinski val, so se k pokrivalom zatekli številni gledalci, ki so tekme spremljali iz kraljeve lože. Različni klobuki, ki so jih nadeli, so jih dodatno ščitili pred soncem in vročino.

Mnogi uporabniki družbenih omrežij so Jennifer Lopez kritizirali zaradi klobuka.
Mnogi uporabniki družbenih omrežij so Jennifer Lopez kritizirali zaradi klobuka.
FOTO: Profimedia

V zvezdničini bližini je sedelo več žensk, ki so nosile kape s ščitniki, prisotni pa sta bili tudi Nicole Kidman in princesa Catherine, ki sta večino tekme prav tako nosili klobuka s širšimi krajci.

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Kljub temu da Lopez tako ni bila edina, ki je kršila pravilo, pa je bila deležna največ kritik na družbenih omrežjih, kjer so se uporabniki zgražali nad njeno objestnostjo. "S svojim klobukom zastira pogled celotni zadnji vrsti," je zapisal nekdo, drugi pa je dodal: "Klobuk J.Lo je videti, kot bi ga izdelala iz kartonaste škatle."

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KOMENTARJI2

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Darko32
14. 07. 2026 11.42
Ne vem kaj se vtik ujete v druge kako so oblečeni in zaščiteni pred soncem. Ona je poskrbela za osebno zaščito pred soncem in tudi drugi zraven nje. Potem pa neki luzerji pišejo in kritizirajo njen klobuk. Prav dobro je oblečena in očitno so nekateri ljubosumni na to.
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presnet
14. 07. 2026 11.41
Če tega klobuka ne bi imela gor, bi se o njej napisalo samo, da je bila tam in to je to. Izkušena gospa dobro ve, kako se dela z mediji. Drži se zategnjena kot na pogrebu.
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+1
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