Je Jennifer Lopez s klobukom prekršila kodeks oblačenja v Wimbledonu?

Jennifer Lopez je znana kot velika modna navdušenka, zato ne preseneča, da je na ogled finalne moške tekme v Wimbledonu prišla v stilu. Pevka in igralka je nosila daljšo obleko bež barve, na glavi pa je imela klobuk s širokimi krajci ujemajoče se barve. Prav modni dodatek je pritegnil veliko pozornosti, mnogi pa so se spraševali, ali je z njim prekršila kodeks oblačenja v Wimbledonu?
"Ženske naj ne bi nosile pokrival, saj z njimi zastirajo pogled tistim, ki sedijo za njimi," je zapisano na uradni spletni strani turnirja. Lopez je tako prekršila eno od pravil oblačenja, a ni bila edina. Ker je letošnji Wimbledon potekal v času, ko je Anglijo in Evropo zajel vročinski val, so se k pokrivalom zatekli številni gledalci, ki so tekme spremljali iz kraljeve lože. Različni klobuki, ki so jih nadeli, so jih dodatno ščitili pred soncem in vročino.
V zvezdničini bližini je sedelo več žensk, ki so nosile kape s ščitniki, prisotni pa sta bili tudi Nicole Kidman in princesa Catherine, ki sta večino tekme prav tako nosili klobuka s širšimi krajci.
Kljub temu da Lopez tako ni bila edina, ki je kršila pravilo, pa je bila deležna največ kritik na družbenih omrežjih, kjer so se uporabniki zgražali nad njeno objestnostjo. "S svojim klobukom zastira pogled celotni zadnji vrsti," je zapisal nekdo, drugi pa je dodal: "Klobuk J.Lo je videti, kot bi ga izdelala iz kartonaste škatle."
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