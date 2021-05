Je J.Lo potrdila zvezo z Benom Affleckom?

Pred 19 leti sta 48-letni igralec Ben Affleck in tri leta starejša Jennifer Lopez naznanila zaroko. Istega meseca je Lopezova izdala svoj tretji album This Is Me ... Then. Zaroko sta po dveh letih odpovedala, v tem času pa sta se oba poročila, ločila, se spustila v nove zveze, priljubljena pop pevka pa je v vsem tem času izdala še pet albumov.

Zdaj, 17 let po tem, ko sta se razšla, naj bi bila spet v razmerju in se znova združila kot 'Bennifer'. Po nekaj dneh druženja sta preživela teden dni na romantičnem oddihu v Montani.

''Vsak dan se slišita in se nameravata spet videti. Jennifer je zelo navdušena nad tem, kako se stvari odvijajo z Benom,'' je anonimni vir povedal za People.

Medtem ko njen nekdanji zaročenec Alex Rodriguez spet poskuša priti do Jennifer in se počuti prizadetega, ker ignorira njegova sporočila, se je pevka osredotočila, da bo obnovila ljubezensko razmerje z oskarjevim nagrajencem.

''Vsi albumi so zame posebni, toda 'This Is Me ... Then' je moj najljubši,''je zapisala v objavo na Instagramu, zraven pa delila video, v katerega je združila kompilacijo največjih uspešnic z omenjenega albuma. Zvezdnica je povedala, da je to objavila v počastitev tega, da se je album v zadnjem tednu spet znašel na glasbenih lestvicah zahvaljujoč njenim zvestim oboževalcem. Razlog za to je, kot kaže, Affleckova vrnitev v njeno življenje. Zanimivo je tudi dejstvo, da je Lopezova ravno ta album posvetila igralcu, veliko vlogo pa je Ben odigral tudi v videospotu za njeno pesem Jenny from the Block.

V tem videu se par poljublja, skupaj preživlja čas na jahti in, kar je bilo takrat nekoliko kontroverzno, Ben se dotika pevkine zadnjice, preden ji sleče spodnji del kopalk. V pesmi J.Lo med drugim prepeva ''rumors got me laughing kid, I love my life and my public'', kar v prevodu pomeni ''govorice me spravljajo v smeh, obožujem svoje življenje in svoje oboževalce.