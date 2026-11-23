Zvestim oboževalcem na družbenih omrežjih ne uide nobena podrobnost, zato je obisk Karla Godca pri zlatarju seveda takoj sprožil namigovanja o tem, da se pripravlja zaroka.

Karlo Godec in Kaja Casar FOTO: Aljoša Kravanja

Nekdanji sanjski moški Hrvaške, ki se je v Slovenko Kajo Casar zaljubil v oddaji, je za ugibanja poskrbel kar sam, saj je novico, da se mudi v zlatarni, objavil na družbenih omrežjih. Delil je fotografijo roke s prstanom, posneto v zlatarni, nato pa v svojem značilnem humornem slogu komentiral: "Upam, da bom zbral pogum." S tem je nakazal, da o tem pomembnem življenjskem koraku vsekakor razmišlja, čeprav natančnih podrobnosti javnosti še ne želi razkriti.

Karlo je odgovarjal na vprašanja o poroki. FOTO: Instagram

Ko je nato svojim sledilcem dal možnost, da ga vprašajo karkoli, je bilo vprašanje o zaroki praktično neizbežno. Na vprašanje oboževalcev, kdaj se bosta s Kajo poročila, je odgovoril zelo preudarno. "No, tega vam pa ne smem povedati, ker bo potem to vedela tudi Kaja," se je pošalil in ob odgovoru delil njuno skupno fotografijo z rdeče preproge, na kateri oba izstopata v elegantnih črnih modnih kombinacijah.