Zvestim oboževalcem na družbenih omrežjih ne uide nobena podrobnost, zato je obisk Karla Godca pri zlatarju seveda takoj sprožil namigovanja o tem, da se pripravlja zaroka.
Nekdanji sanjski moški Hrvaške, ki se je v Slovenko Kajo Casar zaljubil v oddaji, je za ugibanja poskrbel kar sam, saj je novico, da se mudi v zlatarni, objavil na družbenih omrežjih. Delil je fotografijo roke s prstanom, posneto v zlatarni, nato pa v svojem značilnem humornem slogu komentiral: "Upam, da bom zbral pogum." S tem je nakazal, da o tem pomembnem življenjskem koraku vsekakor razmišlja, čeprav natančnih podrobnosti javnosti še ne želi razkriti.
Ko je nato svojim sledilcem dal možnost, da ga vprašajo karkoli, je bilo vprašanje o zaroki praktično neizbežno. Na vprašanje oboževalcev, kdaj se bosta s Kajo poročila, je odgovoril zelo preudarno. "No, tega vam pa ne smem povedati, ker bo potem to vedela tudi Kaja," se je pošalil in ob odgovoru delil njuno skupno fotografijo z rdeče preproge, na kateri oba izstopata v elegantnih črnih modnih kombinacijah.
Čeprav Hrvat v svojih odgovorih na družbenem omrežju ni postregel s konkretnimi datumi ali uradno potrjenimi načrti, njegova komunikacija ponuja jasen vpogled v dinamiko njunega razmerja. Njegovi odzivi kažejo na to, da v njuni zvezi ne primanjkuje niti romantike niti sproščene igrivosti, skozi šale na račun zaroke in poroke pa je javnosti ponovno dal vedeti, kako blizu sta si in kako trdna je njuna povezanost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.