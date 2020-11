Je Kelly Clarkson v intervjuju razkrila razlog za ločitev?

Po sedmih letih zakona sta pevka Kelly Clarskon in njen mož, s katerim je vsa ta leta tudi sodelovala pri ustvarjanju svoje pogovorne oddaje, vložila ločitvene papirje. Ob tem sta navedla, da so razlog za ločitev 'nepremostljive razlike', kot trdi veliko zvezdniških parov. Zdaj pa se zdi, da je pevka v zadnjem intervjuju povedala, da preprosto nista bila več kompatibilna.

Kelly Clarkson je v svoji pogovorni oddaji spregovorila tudi o sebi. Junija sta namreč z nekdanjim možemBrandonom Blackstockom vložila ločitvene papirje. Zdaj je povedala, da se je v zadnjih nekaj mesecih o sebi naučila več kot v zadnjih nekaj letih. "Tudi pri 38 letih se mi zdi, da se vedno nekako spreminjam, v dobrem smislu. In vedno skrbim, da sem trenutna najboljša različica same sebe,"je povedala v začetnem nagovoru oddaje The Kelly Clarskon Show.

icon-expand Kelly Clarkson in Brandon Blackstock FOTO: Profimedia

Grammyjeva nagrajenka je povedala, da se za nasvet še vedno vrača k svoji mami Jeannein da ji prav ona vedno daje najboljše nasvete. "Že odkar sem bila majhna, mi je mama vedno govorila, da si takšen kot ljudje, s katerimi se družiš. Da družba veliko pove o tebi. Poskrbite, da se boste obdali z ljudmi, ki si ne le zase, ampak tudi za vas želijo, da bi bili najboljša različica sebe. Pomembno je, da imate skupne cilje in da niso sebični." Dodala je, da so lahko ljudje zelo slab vpliv na druge in da se včasih tega ne zavedajo. Poleg tega pa ljudje prevečkrat odnose vidijo le samo kot črne in bele. "Če nekdo tebi ne paše, še ne pomeni da je slab. To pomeni le, da sta na drugačnih poteh v življenju. In mislim, da je to okej. Vsak ima svojo krivuljo učenja."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pevka je o ločitvi prvič javno spregovorila sicer že septembra, ko je ponovno začela snemati omenjeni šov. "Kot veste, je za mano zelo turbulentno zasebno življenje. Zagotovo tega nisem pričakovala, a se s tem spopadam iz dneva v dan. V to zadevo ni vpleteno le moje srce, ampak še majhne srčke." Kelly in Brandon imata namreč dva otroka: petletno hčerko Riverin štiriletnega sinaRemingtona.