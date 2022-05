Je Kendrick Lamar potrdil rojstvo drugega otroka?

Par, ki se je začel sestajati že v srednji šoli in potrdil zaroko leta 2015, javnosti ni sporočil, da pričakujeta naraščaj. Prvič sta postala starša julija leta 2019, ko sta se razveselila deklice.

Čeprav Lamar v javnosti o očetovstvu ni nikoli govoril, pa je januarja leta 2015 v intervjuju za Billboard svojo zaročenko označil tudi za najboljšo prijateljico. "Ne bi je imenoval moje dekle, saj sploh ne maram tega izraza, ki si ga je družba izmislila za poimenovanje partnerice. Ona je nekdo, ki ji lahko zaupam vse svoje strahove," je takrat povedal. Družinsko fotografijo je na Instagramu delila tudi Alfredova.

Na fotografijo so se odzvali tudi številni oboževalci, med komentarji pa so med drugim zapisali: "Če ima Kendrick otroke, potem tudi jaz rabim otroke." Nekdo drug pa ga je malce pograjal, saj so zvesti oboževalci že več let čakali na nov album: "Zaposlen je z večanjem družine, medtem ko smo mi čakali nov album."