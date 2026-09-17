Je Kevin Costner v zvezi s 40-letno svetovalko za življenjski slog?

71-letni Kevin Costner naj bi bil v zvezi s 40-letno Jennifer Milburn . Par so skupaj opazili med nakupovanjem v lokalni trgovini z živili, kjer sta kupila kosmiče, grenivke, zrezke in zelenjavo, poroča Daily Mail . Oba sta bila oblečena v sproščena oblačila, kot je povedal vir, pa sta delovala srečna in zelo ljubeča drug do drugega.

Milburn prihaja iz Aspena v Koloradu, kjer ima Costner svoj ranč. Pred časom je delala kot stevardesa in lokalna manekenka. Pozneje se je ukvarjala s prodajo luksuznih nepremičnin, zdaj pa dela na daljavo kot svetovalka za življenjski slog.

Costner se je leta 2023 po 18 letih zakona ločil od oblikovalke torbic Christine Baumgartner, po ločitvi pa je bil v krajši zvezi z nekdanjo ženo milijarderja Aleca Goresa. Kot je dejal vir blizu zvezdnika, je bil ta pri novih romancah previden, saj je bila njegova draga in zelo javna ločitvena vojna z nekdanjo ženo zanj neprijetna izkušnja.