Je Khloe tokrat objavila pretirano obdelano fotografijo?

Khloe Kardashian je izmed vseh sester Kardashian - Jenner dolgo veljala za tisto, ki je največkrat požela negativne komentarje zaradi svojega videza – predvsem zato, ker njene obrazne in telesne poteze niso bile tipično 'kardashianovske'. Zaradi tega so mnogi večkrat izrazili prepričanje, da Khloe v resnici nima istega očeta kot preostale sestre. Pred leti so Kardashianove to trditev ovrgle in s testom očetovstva dokazale nasprotno, Khloe pa se je kmalu zatem odločila zapreti usta vsem kritikom in popolnoma spremeniti svoj videz. Posvetlila si je lase, spremenila pričesko in z intenzivno telovadbo popolnoma preoblikovala svojo postavo. Njena transformacija je pritegnila pozornost širše javnosti, ki so jo začeli hvaliti zaradi njenega truda in vidnega rezultata.