Tuja scena

Je Kim Kardashian obupala nad poklicem odvetnice?

Los Angeles, 07. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

E.K.
Kim Kardashian

Medtem ko v seriji All's Fair blesti v vlogi odvetnice, se Kim Kardashian sooča z realnostjo pravnega študija. Po lanskem neuspehu se je odločila, da izobraževalno pot za nekaj časa postavi na stranski tir in svoj čas posveti drugim ciljem in obveznostim.

Kim Kardashian naj bi si po lanskoletnem neuspelem poskusu vzela odmor od opravljanja pravosodnega izpita v Kaliforniji. Viri blizu resničnostne zvezdnice so po poročanju TMZ-ja zatrdili, da naj bi 45-letnica izpustila februarski rok, prav tako pa izpita menda ne namerava opravljati na prihajajočem julijskem roku. Tistim, ki želijo opravljati izpit, sta namreč ponujeni dve možnosti na leto, viri pa pravijo, da milijarderka do prihodnjega leta zagotovo ne namerava preizkusiti svojega znanja.

Mati štirih otrok, ki v seriji All's Fair igra odvetnico, je novembra lani priznala, da je pogrnila pravosodni izpit, ki ga je opravljala lanskega julija. "Nisem še pravnica, trenutno samo na televiziji igram eno, ki je dobro oblečena," je v šali zapisala, nato pa dodala: "Šest let na tem pravnem potovanju, a sem še vedno predana, da opravim izpit. Nič bližnjic ali obupovanja, le še več učenja in odločnosti. Hvala vsem, ki ste me spodbujali in podpirali na moji poti. Če ne uspeš na kratek rok, to še ni poraz, je gorivo. Bila sem zelo blizu temu, da opravim izpit, kar me je le še dodatno spodbudilo. Gremo!"

Zvezdnica, ki je lanskega maja po šestih letih izobraževalne poti na pravni fakulteti zaključila pripravništvo, je decembra priznala, da jo je neuspeh zlomil. "Vzela sem si minuto, da sem to predelala, in takoj, ko sem dobila rezultate, se nisem počutila dobro. Nekaj časa sem se počutila res nelagodno in nisem bila samozavestna," je tedaj dejala za Time Magazine in dodala: "Rezultate dobite v petek, v nedeljo zjutraj pa sem vedela, da bodo objavljeni na internetu. Zato sem želela to najprej omeniti in ljudem sporočiti, da mi ni šlo po načrtih."

Kalifornijsko različico izpita sestavlja pet vprašanj, za vsak odgovor imajo na voljo eno uro časa. Del izpita je tudi 90-minutni nastop in izpitna pola z 200 vprašanji s ponujenimi odgovori. Vsako leto izpit opravlja približno 16.000 ljudi.

Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Previdno z željami
