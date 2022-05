Je Kim Kardashian res sodobna Marilyn Monroe?

Če je najslavnejša sestra Kardashian na lanskem Met Gala svet šokirala s črno opravo, s katero je spominjala na senco ali morda antagonista iz filmske franšize Harry Potter, je na letošnjem dogodku poskrbela za popolnoma drugo dilemo. Oblečena v obleko legendarne Marilyn Monroe je splet namreč razdvojila na tiste, ki so jo označili za seks simbol sodobnega časa in tiste, ki goreče zagovarjajo dejstvo, da zvezdnica resničnostnega šova nikoli ne bo dosegla tega, kar je uspelo legendarni starleti Hollywooda.

Le kdo še ni videl posnetka dogodka iz leta 1962, ko je pred polno dvorano pomembnih gostov stopila privlačna plavolaska v bleščeči kožni obleki, ki je domišljiji pustila zelo malo prostora, in z vročimi vzdihljaji zapela Vse najboljše takratnemu predsedniku Združenih držav Amerike, Johnu F. Kennedyju? Marilyn Monroe, ki je nase opozorila že na začetku svoje kariere, je vse do svoje prezgodnje smrti in še desetletja kasneje veljala za seks simbol in žensko, o kateri so sanjali tako moški, ki so želeli biti z njo, kot ženske, ki so želele biti ona. Ali enako velja za Kim Kardashian?

icon-expand Je Kim Kardashian resnično sodobna Marilyn Monroe? FOTO: Twitter

Vprašanje o podobnosti ali morda celo nasledstvu se je med ljudmi pojavilo po tem, ko je 41-letna Kim Kardashian na letošnji Met Gala prispela v tej isti toaleti, v kateri je Monroejeva navdušila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Za obleko, ki je zaradi zgodovinske vrednosti in narave materiala ni bilo možno prilagajati telesu, je zvezdnica šova V koraku z družino Kardashian in bodoča odvetnica izgubila dobrih sedem kilogramov, Monroejevi v čast pa je črnolaska za noč postala platinasto blond. Ampak, ali je vizualna podobnost dveh zvezdnic prepričala tiste najbolj goreče oboževalce hollywoodske ikone? "Duh Marilyn Monroe se je zbudil iz večnega spanca in posrkal lepoto in življenje iz Kim Kardashian, zaradi njenega nespoštovanja zapuščine. Duh je Kim pustil oranžno in skurjeno ter jo postaral za 20 let. Sedaj je videti kot njena mama Kris Jenner," je brez trohice dlake na jeziku Kimino izposojo starletine obleke komentirala uporabnica na Twitterju, ki je, tako kot številni drugi, bila mnenja, da si Kardashianova ni zaslužila nositi tako legendarnega kosa garderobe. "Popolnoma brez okusa in spoštovanja," se je z uporabnico strinjal nekdo drug.

Spet drugi so bili po videnem na rdeči preprogi prepričani, da če kdo, si prav Kardashianova zasluži nadeti to toaleto. Hočeš nočeš, je Američanka armenskih korenin v tem desetletju postala najprepoznavnejši obraz popularne kulture, s svojimi oblinami pa tarča pozornosti tako moških kot ženskih posameznikov. "Ta obleka je več kot le obleka. Marilyn Monroe je bila največja zvezda na svetu, bila je seks ikona, ki je iz nič postala legenda, zato je popolnoma razumljivo, da je bila leta 2022 za to obleko izbrana Kim. Kim je moderna Marilyn," pa je na svojem Twitterjevem profilu zapisal ustvarjalec spletnih vsebin Daniel Preda.

