Je Kim Kardashian res uničila legendarno obleko Marilyn Monroe?

Na letošnji prireditvi Met Gala, ki velja za eno najbolj prestižnih rdečih preprog v Hollywoodu, je največja resničnostna zvezdnica Kim Kardashian presenetila v legendarni obleki, ki jo je nekoč nosila Marilyn Monroe. Zdaj se mnogi sprašujejo, če je prav Kim kriva, da obleka ni več ista, kot je bila pred tem.

Daj dekletu prave čevlje in osvojila bo svet. Daj dekletu napačno obleko in nad njo se bo zgrnilo milijone jeznih ljudi. In prav to se je zgodilo Kim Kardashian, najbolj znani resničnostni zvezdnici. Po rdeči preprogi letošnje Met Gale se je namreč sprehodila v legendarni obleki Marilyn Monroe, v kateri je pokojna zvezdnica nekdanjemu ameriškemu predsedniku Kennedyju zapela Happy Birthday .

Kim se je v originalni obleki sicer samo sprehodila po rdeči preprogi, kasneje za prireditev pa se je preoblekla v repliko. "Do te obleke sem izjemno spoštljiva, zavedam se, kako pomembna je za ameriško zgodovino. V obleki se ne bi nikoli usedla, kaj šele jedla v njej, tudi ličil po telesu ne bom imela, ki pa jih imam sicer vedno za na takšno prireditev."

Po njenem slavnem sprehodu v obleki, se je na družbenih omrežjih vsul gnev oboževalcev ameriške zgodovine, filma in Marilyn Monroe, saj so bili prepričani da se to ne bi smelo zgoditi in da Kim 'ni imela pravice obleči tako ikonične obleke'. Zdaj, nekaj tednov kasneje, pa je spletni medij Pop Crave na Twitterju delil fotografijo obleke preden jo je nosila Kim in po tem, ko se je vrnila na svoje izvirno mesto. Zapisali so: "Poročajo, da naj bi bila obleka Marilyn Monroe, ki jo je nosila Kim Kardashian, uničena. Na obleki so sledovi raztrgnin, poleg tega pa manjka nekaj diamantov ali pa ti visijo z nje."

Pod tvitom se je spet vsulo komentarjev, ki so se v večini strinjali, da Kim obleke ne bi smela obleči. "Kim že v začetku ne bi smela obleči te obleke. Ja, se strinjam, lep poklon legendarni igralki, a mislim, da bi lahko naredila dobro kopijo in oblekla tisto. Ta kos oblačila je brezčasen in zdi se, da je bil ikonični artefakt uničen. Dovolite Kim, da uniči zgodovinski predmet." Ko je Kim obleko vrnila muzeju, so njihovi medijski predstavniki celo javili, da naj bi se obleka vrnila cela in nepoškodovana. Od kod fotografije poškodovane tkanine, ni jasno, poleg tega pa ni jasno, ali so to res fotografije prave obleke.