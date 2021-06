Je Kim Kardashian z izborom oblačil v Vatikanu kršila kodeks oblačenja?

Kim Kardashian ni prva zvezdnica, ki je obiskala Vatikan, je pa zagotovo ena redkih, ki so za sprehajanje po ulicah krščanskega mesteca izbrale drzno obleko – v njej je namreč pokazala kar nekaj gole kože. Ko so družbena omrežja preplavile fotografije Kim v beli čipkasti obleki, v kateri razkazuje ramena in druge delčke gole kože, so se mnogi vprašali, če je takšna izbira obleke za to priložnost sploh primerna.

Kim se je v Vatikanu družila z britansko manekenko Kate Moss in njeno hčerko Lilo Grace. Kate, ki sicer velja za eno bolj kontroverznih britanskih zvezdnic, je za priložnost izbrala črno obleko, ki je spoštljivo skrila intimnejše dele telesa. Kimina odločitev pa je bila drugačna. Kot piše Yahoo Entertainment, so se mnoge zvezdnice odločile za stil, podoben Katinemu. Mnoge so stavile na črno obleko do kolen, nekatere so izbrale tudi naglavni okras. Kot narekuje vatikanski kodeks oblačenja, so obleke, ki so jih pred Kate izbrale še Michelle Obama, Ivanka Trump in Katy Perry, primerne.