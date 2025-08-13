Svetli način
Tuja scena

Je Kimmel zaradi Trumpa pridobil italijansko državljanstvo? 'Huje je, kot smo mislili'

New York, 13. 08. 2025 07.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
R. M.
Komentarji
18

Jimmy Kimmel je v eni od pogovornih oddaj povedal, da je pridobil italijansko državljanstvo. "Kar se dogaja, ni tako slabo, kot smo mislili, da bo, ampak je še veliko huje," je dejal, ko sta z voditeljico Sarah Silverman govorila o politiki Donalda Trumpa.

Voditelj priljubljene večerne oddaje Jimmy Kimmel velja za velikega kritika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po napovedi o ukinitvi večerne oddaje Stephena Colberta, ki je posledica medijskih združitev in finančnih težav, je Kimmel javno izrazil svojo podporo Colbertu, nato pa bil tarča Trumpovih verbalnih napadov. "Zelo mi je všeč, da so Colberta odpustili /.../ Colbert nima talenta. Fallon nima talenta in Kimmel nima talenta. Slišim, da sta naslednja, ki ju kmalu ne bo več na programu," je pred tedni dejal Trump.

Donald Trump in Jimmy Kimmel
Donald Trump in Jimmy Kimmel FOTO: AP

Kimmel je v eni od pogovornih oddaj z voditeljico Sarah Silverman zdaj spregovoril o Trumpovi politiki, zaradi katere so nekateri zvezdniki, kot sta Ellen DeGeneres in Rosie O'Donnell, zapustili ZDA. Ko je Silverman izpostavila, da veliko zvezdnikov in zvezdnic želi pridobiti tuja državljanstva, je Kimmel odgovoril: "Jaz sem pridobil italijansko državljanstvo."

Preberi še Trump napovedal, da se bosta po Colbertu poslovila še Kimmel in Fallon

 "Kar se dogaja, ni tako slabo, kot smo mislili, da bo, ampak je še veliko huje. To je neverjetno. Mislim, da je verjetno še huje, kot bi si on (Trump, op. a.) želel," je dejal in dodal, da morajo "vrata ostati odprta".

Odločitev o ukinitvi oddaje Late Show je bila presenetljiva, saj je ta med gledalci in gledalkami izjemno priljubljena. Oddaja, ki je bila na sporedu 11 let, se poslavlja prihodnjega maja.

STEPHEN COLBERT jimmy kimmel jimmy fallon donald trump
