Kate Middleton, preprosta vojvodinja, ki je svet navdušila tako z eleganco kot lepimi manirami, je pred dnevi upihnila že 37. svečko. Rojstni dan je preživela v krogu družine, zdaj pa že opravlja kraljeve dolžnosti. Tako je obiskala šolo blizu Londona in skupaj z otroki kuhala, odločili so se, da pripravijo pico.

"Ni boljšega kot če pico pripraviš sam, kajne? Je zelo zabavno. Sam si izbereš, kaj bo na njej, veliko različnih sestavin lahko dodamo," je poklepetala z mladimi kuharji, kajti tudi sama rada dela pico s svojima otrokoma, dodala pa je tudi, kakšno pico ima ona najraje: "Ena od mojih najljubših sestavin je slanina ..."

Enega od prisotnih otrok pa je premagala radovednost in vojvodinjo je prikupno vprašal, ali je kraljica že kdaj jedla pico? Kate se je ob vprašanju nasmehnila in priznala, da ne ve, ampak jo bo o tem povprašala.

Se pa vojvodinja znova 'otepa' govoric o nosečnosti. Kajti mnogi čakajo, kdaj bosta Kate in William naznanila prihod četrtega otroka, kajti prepričani so, da si par želi četrtega otroka, kajti toliko jih ima tudi kraljica Elizabeta II. (Charles, Anne, Andrewin Edward). Nekateri tako že zelo samozavestno sprejemajo stave, da je Kate že noseča. Najbrž so pričakovanja visoka tudi zaradi tega, ker princ Harry in Meghanv aprilu pričakujeta prvega dojenčka.