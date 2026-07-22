Je Lamine Yamal ignoriral svoje dekle? Splet ni navdušen nad obnašanjem

Potem ko je Španija osvojila naslov svetovnega prvaka, družbena omrežja polnijo fotografije, posnetki in besede zmagovalcev. Med njimi sta tudi zaljubljena Lamin Yamal in njegovo dekle Ines Garcia Santos. Njuna fotografija s pokalom na zelenici je navdušila spletne uporabnike, manj navdušenja pa so ti pokazali zaradi Laminovega obnašanja do Ines.
Med praznovanjem zmage na svetovnem prvenstvu so ju kamere namreč posnele, kako se objemata in poljubljata, nekateri posnetki pa kažejo, da se Lamine ni pretirano zanimal za svoje dekle.
Mnogi njegovi oboževalci so ogorčeno izpostavili, da več kot očitno ignorira in zanemarja ljubezen, ki mu jo izkazuje Ines. Da se slednja zaman trudi, da bi pritegnila njegovo pozornost.
"Tako se obnaša moški do ženske, ki se ne ceni," "Zakaj Lamine Yamal tako ignorira svojo punco?", "Tako lepa je, ne vem, zakaj jo ignorira", ter "Ubogo dekle, kakšna sramota", so bili le nekateri komentarji pod videoposnetkom, ki je razburkal splet.
Govorice o razmerju Yamala in Garcie Santos so se začele širiti aprila letos, a naj bi se par poznal že veliko dlje.
Lamine Yamal je eden najmlajših in najbolj nadarjenih nogometašev v zgodovini španskega nogometa. Svojo profesionalno pot je začel pri klubu FC Barcelona, kjer je hitro podrl številne rekorde kot najmlajši igralec, ki je zaigral ali zadel za klub in državno reprezentanco. Zaradi svoje izjemne tehnike in hitrosti na igrišču ga mnogi strokovnjaki označujejo za enega najbolj obetavnih mladih talentov v svetovnem nogometu.
Naslov svetovnega prvaka v nogometu se podeli zmagovalcu svetovnega prvenstva, ki ga organizira FIFA (Mednarodna nogometna zveza). To tekmovanje poteka vsaka štiri leta in velja za najbolj prestižen dogodek v svetu nogometa, kjer se med seboj pomerijo reprezentance iz vseh koncev sveta. Osvojitev tega naslova predstavlja vrhunec kariere za vsakega nogometaša in je simbol nacionalnega ponosa za državo zmagovalko.
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