Je Lamine Yamal ignoriral svoje dekle? Splet ni navdušen nad obnašanjem

Potem ko je Španija osvojila naslov svetovnega prvaka, družbena omrežja polnijo fotografije, posnetki in besede zmagovalcev. Med njimi sta tudi zaljubljena Lamin Yamal in njegovo dekle Ines Garcia Santos. Njuna fotografija s pokalom na zelenici je navdušila spletne uporabnike, manj navdušenja pa so ti pokazali zaradi Laminovega obnašanja do Ines.

Med praznovanjem zmage na svetovnem prvenstvu so ju kamere namreč posnele, kako se objemata in poljubljata, nekateri posnetki pa kažejo, da se Lamine ni pretirano zanimal za svoje dekle.